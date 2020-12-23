رياضة

ميسي محطم الأرقام القياسية يجتاز رقم بيليه!

Lebanon 24
23-12-2020 | 12:00
A-
A+
Doc-P-777503-637443091512839510.jpg
Doc-P-777503-637443091512839510.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قدم برشلونة عرضا قويا وفاز خارج أرضه 3-صفر على ريال بلد الوليد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بينما سجل ليونيل ميسي هدفه 644 مع النادي ليجتاز رقم الأسطورة بيليه في عدد الأهداف مع فريق واحد.
وصنع ميسي أخيرا هدفه الأول هذا الموسم، عندما أرسل كرة عرضية حولها المدافع كليمو لينجليه إلى داخل الشباك في الدقيقة 21.

وساهم ميسي أيضا في الهدف الثاني، حيث أرسل تمريرة رائعة إلى الظهير الأيمن سيرجينو ديست ليحولها سريعا إلى كرة عرضية في طريق مارتن بريثويت وتهتز الشباك في الدقيقة 35.
وتوج ميسي، محطم الأرقام القياسية، مجهوده الكبير بالتسجيل بنفسه، حيث تلقى تمريرة من الشاب بيدري وسدد الكرة بقوة من مدى قريب في مرمى أصحاب الأرض، ليجتاز رقم بيليه مع سانتوس.

واقترب ميسي من تسجيل هدف آخر في الوقت بدل الضائع، لكنه توغل بالكرة داخل المنطقة ثم سدد من زاوية ضيقة في القائم.

وهذا أول فوز لبرشلونة في خمس مباريات خارج أرضه بالدوري هذا الموسم، لكنه يبقى في المركز الخامس برصيد 24 نقطة من 14 مباراة.

ويتصدر أتليتيكو مدريد الدوري وله 32 نقطة من 13 مباراة عقب فوزه 2-صفر على ريال سوسيداد في وقت سابق اليوم.
المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:00 | 2020-12-23
06:00 | 2020-12-23
23:00 | 2020-12-22
22:12 | 2020-12-22
21:00 | 2020-12-22
18:00 | 2020-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website