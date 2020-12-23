رياضة

الدوري الإيطالي.. خسارة مدوية لـ"يوفنتوس" على أرضه أمام "فيورنتينا"!

Lebanon 24
23-12-2020 | 15:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرّض فريق "يوفنتوس" لخسارة مدوية هي الأولى له في الدوري الإيطالي لكرة القدم على أرضه على يد ضيفه "فيورنتينا" بنتيجة 3-0، أمس الثلاثاء، في الجولة 13 من "الكالتشيو".

وفاجأ الصربي دوشان فلاخوفيتش مهاجم "فيورنتينا" أصحاب الأرض بهدف مبكرسجله في الدقيقة الثالثة من صافرة البداية، وبعد 15 دقيقة تلقى "يوفنتوس" ضربة موجعة بطرد لاعبه الكولومبي خوان كوادرادو، وجاءت الضربة الثالث في الدقيقة 76 بتلقيه الهدف الثاني جاء بـ"نيران صديقة" سجله المدافع البرازيلي أليكس ساندرو خطأ في مرماه، ومن ثم اختتم المدافع الأوروغوياني مارتن كاسيريس ثلاثية الضيوف، بحلول الدقيقة 81 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.
 
وحاول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنقاذ "السيدة العجوز" ولكن جميع محاولاته باءت بالفشل أمام الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري وزملائه، الذي أفسدوا فرحة "صاروخ ماديرا" بنيله جائزة أفضل لاعب في فريق "يوفنتوس" في شهر تشرين الثاني الماضي، بعد أدائه المميز ومساهمته المؤثرة داخل الملعب.

وتوقف رصيد "يوفنتوس" بعد هذه الهزيمة عند 24 نقطة، يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، بينما رفع "فيورنتينا" رصيده بعد هذا الفوز إلى 14 نقطة، وقفز إلى المركز الـ14، على سلم ترتيب "الكالتشيو".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
17:14 | 2020-12-23
12:00 | 2020-12-23
09:00 | 2020-12-23
06:00 | 2020-12-23
23:00 | 2020-12-22
22:12 | 2020-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website