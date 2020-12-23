رياضة

"أتلتيكو" يتخطّى "سوسييداد" ويعزّز صدارته للدوري الإسباني

Lebanon 24
23-12-2020 | 21:00
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حقّق "أتلتيكو مدريد" فوزاً مهماً على مضيفه "ريال سوسييداد" بنتيجة 2-0، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الثلاثاء، ضمن المرحلة 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانتظرت كتيبة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني حتى الشوط الثاني، لتسجيل هدفي الفوز عن طريق كلّ ماريو هيرموسو، وماركوس لورنتي، في الدقيقتين 49 و74.
 
وبذلك، عزّز "أتلتيكو" مركزه في صدارة الدوري برصيد 32 نقطة مع مباراتين مؤجلتين، وابتعد موقتاً بفارق 3 نقاط عن حامل اللقب وصاحب مركز الوصافة "ريال مدريد"، الذي يواجه حالياً ضيفه "غرناطة"، لحساب الجولة الـ15 أيضاً.

في المقابل، تجمد "ريال سوسييداد" عند 26 نقطة في المركز الثالث.
المصدر: روسيا اليوم
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