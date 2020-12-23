رياضة

"نابولي" يكسب الطعن في قضية مباراته أمام "اليوفي"!

Lebanon 24
23-12-2020 | 23:00
A-
A+
Doc-P-777539-637443149271480409.jpg
Doc-P-777539-637443149271480409.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كسب نادي "نابولي" الطعن في عقوبة اعتبرته خاسراً أمام "يوفنتوس" (0-3) وحسمت نقطة من رصيده لعدم خوض اللقاء بينهما في تشرين الأول الماضي، بسبب التباس أحاط بقواعد الوقاية من فيروس "كورونا".

ونقلت وكالة "رويترز" عن وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أنّ محكمة تابعة للجنة الأولمبية الإيطالية، وهي أعلى جهة لفضّ المنازعات الرياضية في البلاد، قبلت طعن "نابولي" على العقوبة وأمرت بإعادة المباراة.
 
ولم يسافر "نابولي" إلى تورينو لخوض مباراته أمام "يوفنتوس"، يوم 4 تشرين الأول الماضي، ضمن الدوري الإيطالي لكرة القدم، بداعي أن السلطات الصحية المحلية في المدينة أبلغت لاعبيه بالبقاء في المنزل عقب إصابة فردين من التشكيلة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

ورفضت رابطة الدوري طلب "نابولي" بتأجيل المباراة وقررت اللجنة التأديبية، بعد ذلك اعتباره خاسراً (0-3) مع خصم نقطة من رصيده.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
21:00 | 2020-12-23
19:39 | 2020-12-23
18:00 | 2020-12-23
17:14 | 2020-12-23
15:00 | 2020-12-23
12:00 | 2020-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website