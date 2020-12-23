رياضة

خسارة منتخب لبنان للشابات ودياً أمام مصر في القاهرة

Lebanon 24
23-12-2020 | 17:14
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خسر المنتخب اللبناني للشابات (دون 19 عاماً) أمام نظيره المصري 1-3 في أولى مبارياته الوديّة الدولية بعد غياب لنحو عام والتي اقيمت اليوم على ستاد "اتحاد الشرطة الرياضي" في القاهرة.

وكان المنتخب المصري صاحب الأفضلية في الشوط الاول حيث افتتح التسجيل من خلال ركلة حرة عبر صاحبة الأهداف الثلاثة في المباراة ناديا رمضان في الدقيقة 43.

وشهد الشوط الثاني تكافؤاً في الفرص بين المنتخبين مع اضاعة ثلاث فرص محققة للمنتخب اللبناني الذي قدّم أداءً رائعاً مستغلاً سلاح الهجمات المرتدة حيث نجحت ليلي اسكندر بتمريرة من فرح الطيار التي تألقت في المباراة بتقليص الفارق في الدقيقة 87 بعد ان كانت لاعبة رمضان للمنتخب المصري الهدف الثاني (84) وعززت النتيجة (2+90).

ويلتقي المنتخبان في مباراة وديّة ثانية يوم السبت المقبل على ملعب "بتروسبورت" في القاهرة في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت بيروت.

وتندرج المباريات الوديّة في اطار تحضيرات شابات لبنان للمشاركة في بطولة غرب اسيا بنسختها الثالثة والتي ستقام في شباط 2021، يليها التصفيات الآسيوية في آذار المقبل. فيما يستعد المنتخب المصري لتصفيات الامم الافريقية وكأس العالم.
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