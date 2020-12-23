رياضة

تأجيل موقعة الأهلي والزمالك للعام المقبل

Lebanon 24
23-12-2020 | 19:39
A-
A+
Doc-P-777653-637443457673462327.jpg
Doc-P-777653-637443457673462327.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل قمة الدوري المحلي بين الأهلي والزمالك، التي كان مقرر خوضها يوم 28 كانون الاول المقبل.

وقرر الاتحاد المصري في بيان رسمي، إقامة مباراة السموحة أمام الزمالك، والاتحاد السكندري أمام الأهلي، يوم 28 كانون الاول.

وكشف البيان أن موعد "القمة" بين الأهلي والزمالك سيكشف عنه لاحقا، ومن المتوقع أن يتم خوضها مطلع العام المقبل.
 
وشهدت الساعات الماضية تردد أنباء تشير إلى إمكانية تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بسبب الارتفاع الملحوظ في إصابات فيروس كورونا في الوقت الحالي.

وساهم خبر إصابة 3 من نجوم المارد الأحمر، واثنين من نجوم الزمالك بكورونا مؤخرا، وزيادة المشاحنات بين جمهور الناديين بعد فوز الأهلي على الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بالدفع للتأجيل.

كما يواجه مسؤولو اتحاد كرة القدم صعوبة بشأن استقدام طاقم حكام أوروبي لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، بسبب اتجاه عدد من الدول الأوروبية الكبرى إلى الإغلاق التام بسبب انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2020-12-23
21:00 | 2020-12-23
18:00 | 2020-12-23
17:14 | 2020-12-23
15:00 | 2020-12-23
12:00 | 2020-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website