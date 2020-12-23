تأجيل موقعة الأهلي والزمالك للعام المقبل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل قمة الدوري المحلي بين الأهلي والزمالك، التي كان مقرر خوضها يوم 28 كانون الاول المقبل.وقرر الاتحاد المصري في بيان رسمي، إقامة مباراة السموحة أمام الزمالك، والاتحاد السكندري أمام الأهلي، يوم 28 كانون الاول.وكشف البيان أن موعد "القمة" بين الأهلي والزمالك سيكشف عنه لاحقا، ومن المتوقع أن يتم خوضها مطلع العام المقبل.