رقم هائل.. كم ينفق المصري "بيغ رامي" على عضلاته "شهريا"؟

بعد تتويجه بالميدالية الذهبية لبطولة مستر أوليمبيا 2020، كشف مسؤول بارز في الإتحاد الدولي لكمال الأجسام، عن المبلغ الذي ينفقه البطل المصري رامي السبيعي الملقب بـ"بيغ رامي" على بناء عضلاته.



وكشف رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي، ونائب أول الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، عادل فهيم، أن الاتحاد المصري لا ينفق على "بيغ رامي"، بل يتم الإنفاق على أنشطة وبطولات الهواة، وليس المحترفين، خاصة أن اللعبة مكلفة جدا.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية عن فهيم قوله إن "مصاريف الاتحاد المصري تبلغ نصف مليون جنيه، وهو مبلغ لا يغطي مصاريف شهرين من إنفاق بيغ رامي على اللعبة، من مكملات غذائية، وفيتامينات، وأطعمة وتدريبات أيضا، وهو المبلغ الذي تغطيه شركات عملاقة كبرى، وبذلك يكون بيغ رامي ينفق في 3 أشهر أكثر من ميزانية اتحاد كمال الأجسام كلها".