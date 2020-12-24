رياضة

كاسيميرو وبنزيمة يقودان "الريال" لفوز صعب أمام "غرناطة" في "الليغا"

Lebanon 24
24-12-2020 | 15:00
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سجّل كل من البرازيلي كاسيميرو والفرنسي كريم بنزيمة هديفْن قادا بهما فريقهما "ريال مدريد" لتحقيق فوز لم يكن سهلاً على حساب فريق "غرناطة" العنيد بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأربعاء، ضمن الجولة 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وبهذا النصر يحقق "ريال مدريد" فوزه الخامس على التوالي في "الليغا"، ويتساوى في النقاط مع المتصدر "أتلتيكو مدريد" برصيد 32 نقطة لكل منهما، فيما تجمد رصيد "غرناطة" عند 21 نقطة في المركز السابع.  
 
وافتقد حامل اللقب بريقه في الشوط الأول، لكنه كان نشيطاً في الشوط الثاني، وصنع العديد من الفرص، وحول لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو برأسه تمريرة ماركو أسينسيو العرضية إلى الشباك بعد ارتقاء رائع في الدقيقة 57.

وكان "ريال مدريد" محظوظاً بتجنب هدف في الدقيقة الأولى، حين ارتكب المدافع رفائيل فاران خطأ في التمرير، ومرر روبرتو سولدادو إلى أنطونيو بويرتاس الذي سدّد فوق العارضة.

وواصل "غرناطة" التسبب في مشاكل لفريق المدرب زين الدين زيدان في الشوط الثاني، حتى ضمن بنزيمة الانتصار بتسديدة منخفضة.
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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