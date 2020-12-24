رياضة

"سان جيرمان" يسحق "ستراسبورغ" برباعية في الدوري الفرنسي! (فيديو)

Lebanon 24
24-12-2020 | 21:00
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سحق نادي "باريس سان جيرمان" ضيفه نادي "ستراسبورغ" بـ 4 أهداف بدون رد، في المباراة التي جمعتهما، أمس الأربعاء، لحساب الجولة 17 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل رباعية الفريق الباريسي كلّ من: تيموتي بيمبيلي، وكيليان مبابي، وإدريسا غايي، ومويس كين، في الدقائق 18، و80، و89، و91.

وارتقى "سان جيرمان" بعد هذا الفوز إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بعدما رفع رصيده إلى 35 نقطة، متخلفاً بفارق نقطة واحدة عن "ليل" و"ليون" اللذين يتقاسمان الصدارة.

في المقابل، تجمد رصيد "ستراسبورغ" عند 14 نقطة في المركز الـ17.
المصدر: روسيا اليوم

رياضة

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