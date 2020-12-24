14
o
بيروت
14
o
طرابلس
9
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
"سان جيرمان" يسحق "ستراسبورغ" برباعية في الدوري الفرنسي! (فيديو)
Lebanon 24
24-12-2020
|
21:00
A-
A+
A+
A-
سحق نادي "باريس سان جيرمان" ضيفه نادي "ستراسبورغ" بـ 4 أهداف بدون رد، في المباراة التي جمعتهما، أمس الأربعاء، لحساب الجولة 17 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتناوب على تسجيل رباعية الفريق الباريسي كلّ من: تيموتي بيمبيلي، وكيليان مبابي، وإدريسا غايي، ومويس كين، في الدقائق 18، و80، و89، و91.
وارتقى "سان جيرمان" بعد هذا الفوز إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بعدما رفع رصيده إلى 35 نقطة، متخلفاً بفارق نقطة واحدة عن "ليل" و"ليون" اللذين يتقاسمان الصدارة.
في المقابل، تجمد رصيد "ستراسبورغ" عند 14 نقطة في المركز الـ17.
المصدر:
روسيا اليوم
رياضة
فيديو
تابع
الأكثر قراءة
ارتفاع ملحوظ بدولار السوق السوداء.. إليكم كم سجّل صباح اليوم
Lebanon 24
ارتفاع ملحوظ بدولار السوق السوداء.. إليكم كم سجّل صباح اليوم
09:32 | 2020-12-24
24/12/2020 09:32:57
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاية ملكة جمال سابقة.. ماتت دهساً تحت عجلات حافلة والسائق شاب
Lebanon 24
نهاية ملكة جمال سابقة.. ماتت دهساً تحت عجلات حافلة والسائق شاب
09:00 | 2020-12-24
24/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" 2020... اللهم اشهد أني بلّغت
Lebanon 24
"حزب الله" 2020... اللهم اشهد أني بلّغت
11:00 | 2020-12-24
24/12/2020 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الخميس
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الخميس
08:52 | 2020-12-24
24/12/2020 08:52:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"قوى الأمن" تعلن العثور على شقيقتين بعد اختفائهما.. هذا ما حصل
Lebanon 24
"قوى الأمن" تعلن العثور على شقيقتين بعد اختفائهما.. هذا ما حصل
22:12 | 2020-12-24
24/12/2020 10:12:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
23:00 | 2020-12-24
"مان يونايتد" و"توتنهام" إلى نصف نهائي "رابطة المحترفين" الإنكليزية! (فيديو)
18:00 | 2020-12-24
"ميلان" يتخطّى "لاتسيو" ويستعيد صدارة الدوري الإيطالي! (فيديو)
15:00 | 2020-12-24
كاسيميرو وبنزيمة يقودان "الريال" لفوز صعب أمام "غرناطة" في "الليغا"
12:00 | 2020-12-24
أسطورة ليفربول: على صلاح أن يكره ريال مدريد
09:00 | 2020-12-24
ًًُWWE.. مصارع يضرم النار بمنافسه على الحلبة (فيديو)
06:00 | 2020-12-24
رقم هائل.. كم ينفق المصري "بيغ رامي" على عضلاته "شهريا"؟
فيديو
"سان جيرمان" يسحق "ستراسبورغ" برباعية في الدوري الفرنسي! (فيديو)
Lebanon 24
"سان جيرمان" يسحق "ستراسبورغ" برباعية في الدوري الفرنسي! (فيديو)
21:00 | 2020-12-24
25/12/2020 03:28:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"هواوي" تكشف عن شاشة ذكية للسيارات.. تعرّفوا إلى ميزاتها! (فيديو)
Lebanon 24
"هواوي" تكشف عن شاشة ذكية للسيارات.. تعرّفوا إلى ميزاتها! (فيديو)
15:00 | 2020-12-24
25/12/2020 03:28:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"Vivo" تنافس "سامسونغ" بهواتف ذات قدرات تصوير ممتازة! (فيديو)
Lebanon 24
"Vivo" تنافس "سامسونغ" بهواتف ذات قدرات تصوير ممتازة! (فيديو)
21:00 | 2020-12-23
25/12/2020 03:28:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact