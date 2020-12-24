رياضة

"ميلان" يتخطّى "لاتسيو" ويستعيد صدارة الدوري الإيطالي! (فيديو)

Lebanon 24
24-12-2020 | 18:00
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استعاد "ميلان" صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم إثر فوزه على ضيفه "لاتسيو" بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما، أمس الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الـ14 من "الكالتشيو".

وتقدم "الروسونيري" بهدفين مبكرين سجلهما كل من اللاعبين الكرواتي أنتي ريبيتش والتركي هاكن كالهانغولو في الدقيقتين 10، و17 من ضربة جزاء.

ورد "النسور" بالمثل بهدفين حملا توقيع كل من الإسباني لويس البيرتو، وشيرو ايموبيلي في الدقيقتين 28، و59 على التوالي.

واقتنص الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز هدف الفوز في الوقت القاتل في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلاً من الضائع برأسية رائعة بعد ضربة ركنية.
 
ورفع "ميلان" رصيده بعد هذا الفوز إلى 34 نقطة، واعتلى صدارة  "الكالتشيو" من جديد متجاوزاً بفارق نقطة جاره "إنتر ميلان" الذي كان تغلّب على مضيفه "هيلاس فيرونا" في وقت سابق أمس أيضاً.

بينما توقف رصيد "لاتسيو" عند 21 نقطة ويشغل المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري.
 
 
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