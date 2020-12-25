رياضة

رسمياً.. قرار من "الفيفا" بإلغاء مونديالَيْ الشباب والناشئين للعام 2021!

Lebanon 24
25-12-2020 | 18:00
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"، أمس الخميس، إلغاء بطولتي كأس العالم للشباب والناشئين لعام 2021.

وكان من المفترض أن تستضيف بيرو نسخة بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً، وتحتضن إندونيسيا نسخة مونديال الشباب تحت 20 عاماً، خلال الفترة ما بين 20 أيار و12 حزيران المقبلين.
 
وقال الـ"فيفا" في بيان: "نتيجة لوباء "كورونا"، قرر مكتب مجلس "فيفا" إلغاء نسخة عام 2021 من كأس العالم تحت 20 سنة و كأس العالم تحت 17 سنة".

وأضاف: " تم تعيين إندونيسيا والبيرو لاستضافة نسخة 2023 من كأس العالم تحت 20 سنة وكأس العالم تحت 17 سنة على التوالي".
 
المصدر: روسيا اليوم
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