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رياضة
"يعاني من مرض نادر".. لماذا يضع غاتوزو غطاءً أسود على عينه اليمنى؟!
Lebanon 24
26-12-2020
|
21:00
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ظهر مدرب نادي "نابولي"، الدولي الإيطالي السابق، جينارو غاتوزو، خلال قيادته فريقه في الأسابيع القليلة الماضية، وهو يضع غطاء أسود على عينه اليمنى.
وبعد المباراة الأخيرة لفريقه أمام "تورينو" لحساب الأسبوع الـ14 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، اعترف غاتوزو بأنّه يعاني من مشاكل صحية، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "championat.com".
وقال نجم "ميلان" السابق في المؤتمر الصحافي الذي أعقب مباراة "تورينو" بعد أن أزال الغطاء الأسود عن عينه: "أعاني من مرض مناعي نادر يطلقون عليه الوهن العضلي العيني.. خلال الأيام العشرة الماضية كنت كما لو لم أكن أنا. في هذه الحالة، تشعر بالإرهاق التام. الرؤية المزدوجة 24 ساعة في اليوم مرهقة للغاية. فقط شخص بقوة نفسية مثلي يمكنه الاستمرار في العمل في هذه الحالة".
وتابع صاحب الـ42 عاماً: "أريد أن أقول لكل الأطفال الذين يعانون من شيء غريب يجعل شكلهم قبيحاً في المرآة، الحياة جميلة ويجب أن تواجهوها دون اختباء، أولادي عانوا كثيراً في هذه الأيام وأنا بهذا الشكل".
وأضاف: "في الأيام القليلة الماضية، قاتلت بشدة مع نفسي.. لم أكن مرتاحاً لفكرة أن الناس يرونني هكذا.. لكن الأمر يحتاج فقط إلى القبول والخبرة. بعد كل شيء، هناك أشياء أسوأ".
وعن الإشاعات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، بشأن أن هذا المرض سينهي حياته بعد شهر، علق غاتوزو قائلاً: "سمعت إشاعات بأنني سأموت بعد شهر، لكن اطمئنوا، لن أموت. أعيش مع هذا المرض منذ 10 سنوات".
وأكمل بطل العالم مع إيطاليا في مونديال 2006: "أعاني منذ 10 سنوات وهذه ثالث مرة يحدث لي ذلك الأمر، فقط هذه المرة كانت أكثر قوة، سيمر كل شيء وتعود عيني إلى طبيعتها، شكلي لم يعد جميلا، لكن لا تقلقوا سيمر هذا أيضا".
وبحسب موقع "championat.com"، فقد أصيب غاتوزو بـ"الوهن العضلي العيني"، قبل اعتزاله كرة القدم كلاعب في العام 2013، وهو مرض يسبب اضطراباً عصبياً عضلياً مناعياً ذاتياً، يؤدي إلى تذبذب وضعف العضلات والوهن، كما يسبب ضعف وفتور في عضلات العين. وصرح غاتوزو في وقت سابق بأنه كان يرى لاعبا واحد وكأنه 6 لاعبين.
المصدر:
روسيا اليوم
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