رئيس "الأخاء" يعتذر من "التضامن": كنا دوماً ‎مع مبادئ اللعب النظيف!

مباراة فريقه أمام "التضامن صور" ، أمس الجمعة، ضمن الجولة العاشرة من الدوري اللبناني لكرة القدم، والتي انتهت بفوز "الأخاء" بهدف أثار جدلاً في الوسط الرياضي باعتباره ينافي قواعد "اللعب النظيف". أعرب رئيس نادي "الأخاء الأهلي عاليه"، سامر خلف، عن أسفه لما حصل في، أمس الجمعة، ضمن الجولة العاشرة من الدوري اللبناني لكرة القدم، والتي انتهت بفوز "الأخاء" بهدف أثار جدلاً في الوسط الرياضي باعتباره ينافي قواعد "اللعب النظيف".

وتقدم خلف في بيان "بالاعتذار مجدداً من أسرة نادي "التضامن صور" وعائلة كرة القدم اللبنانية على تصرف لاعبه (داني الجردي) غير المسؤول والمنافي".

وأضاف: "دوماً ما كنا ‎مع مبادئ اللعب النظيف الذي لطالما كرسه النادي في مبارياته".

‎وأشار ختاماً إلى أنّه "من هذا المنطلق، بادر النادي فوراً إلى الطلب من اتحاد كرة القدم المحترم إلى الغاء نتيجة المباراة واعتبارها كأنها لم تكن، كما التزم إنزال العقوبة المناسبة باللاعب والتأكد من عدم تكرار هذا التصرف".

وكانت المباراة شهدت جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي على خلفية هدف الفوز الوحيد لـ"الأخاء" الذي سجّله اللاعب داني الجردي في الدقيقة 76 بينما كان أحد زملائه يعيد الكرة إلى حارس "التضامن"، محمد سنتينا، الذي كان أرسل الكرة إلى خارج الملعب لتلقّي العلاج إثر إصابته بشدّ عضلي.