بسبب صورة.. محمد صلاح ضحية "إرهاب فكري"





وكان صلاح قد نشر صورتين عبر حساباته، واحدة مع الأسرة والأخرى جمعته وابنته مكة أمام شجرة "الكريسمس".



ووصف مغرد الهجوم على صلاح، على أسس مذهبية متطرفة، بأنه "إرهاب فكري". وبالفعل اتهم كثيرون اللاعب الدولي بأنه تخلى عن دينه وبأنه لا يرتبط بالإسلام إلا بالاسم، حسب مزاعمهم. واجه نجم نادي ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح، هجوما حادا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشره صورة لاحتفاله وأسرته بعيد الميلاد، إلى جانب شجرة العيد ومجموعة من الهدايا في منزله.وكان صلاح قد نشر صورتين عبر حساباته، واحدة مع الأسرة والأخرى جمعته وابنته مكة أمام شجرة "الكريسمس".ووصف مغرد الهجوم على صلاح، على أسس مذهبية متطرفة، بأنه "إرهاب فكري". وبالفعل اتهم كثيرون اللاعب الدولي بأنه تخلى عن دينه وبأنه لا يرتبط بالإسلام إلا بالاسم، حسب مزاعمهم.



وبينما هنأ ناشطون، على وسائل التواصل، صلاح بالعيد، استشاط آخرون غضبا وهاجموه لأنه احتفل بعيد الميلاد.

وتهجم مغرد على صلاح بلغة استفزازية.

محمد صلاح بئس الفخر أنت لمن أتخذك فخرًا .❌

ما وجدناك مدافعا عن النبي محمد صل الله عليه وسلم

ووجدناك لعباد الصليب مهنئًا ، pic.twitter.com/nN7rsB17KP — Halaby (@Halaby52822076) December 25, 2020

وتهكم آخر عليه قائلا "الناصر محمد صلاح الدين".

الناصر محمد صلاح الدين فخر العرب وهو بيفتح الهداية لعيد النصاري

جزمة أبو تريكة بمليون من عينتك pic.twitter.com/WXB3c21LpY — ثورة 20 سبتمبر (@OWVbC4lElp637f1) December 25, 2020

واتهمه مغرد بأن اسمه "فقط هو ما يمثل الإسلام"ـ ووصف تصرفاتها بأنها برهان "لهوان العرب".

اسمك فقط هو ما يمثل الإسلام؛

أما باقي تصرفاتك فهي برهان لهوان العرب #محمد_صلاح pic.twitter.com/UqyVmGENDi — ريان سمران ؛ (@babcbdb) December 25, 2020

واستنكر أحد المغردين الهجوم ضد محمد صلاح جراء نشره لـ"مشهد متداول جميل"، وقال إن ما يتعرض له اللاعب هو "إرهاب فكري".