رياضة

وفاة نجم AEW جون هوبر عن عمر 41

Lebanon 24
27-12-2020 | 18:00
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توفي المصارع المحترف جون هوبر الذي كان ينافس في All Elite Wrestling تحت اسم برودي لي عن عمر يناهز 41 عامًا.
 
وقالت أماندا، زوجة هوبر، إنه توفي من "مشكلة في الرئة لا تتعلق بفيروس كورونا".
 
كان هوبر قد ظهر لأول مرة في AEW في آذار بشخصية لي كقائد ل "The Dark Order". قبل انضمامه إلى AEW أمضى هوبر سبع سنوات في WWE بشخصية لوك هاربر. كان ينافس مع إريك روان في فريق زوجي. فاز الثنائي بألقاب الزوجي في NXT وWWE SmackDown مرة واحدة.
 
كما فاز هوبر بالبطولة العابرة للقارات في تشرين الثاني 2014 عندما هزم دولف زيغلر.
 
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