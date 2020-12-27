رياضة

روسيا... آنا شيرباكوفا تتوج بالذهبية للمرة الثالثة على التوالي في التزحلق على الجليد

Lebanon 24
27-12-2020 | 23:00
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توجت النجمة الروسية، آنا شيرباكوفا، بالميدالية الذهبية  للمرة الثالثة على التوالي في بطولة روسيا للتزحلق الفني على الجليد، والتي أقيمت منافساتها أمس السبت، في مدينة تشيليابينسك.

موسكو- سبوتنيك. واحتلت صاحبة الـ16 عاما، المركز الأول بعدما حصلت على 264.10 نقطة، رغم أنها كانت تعاني من التهاب رئوي حاد، ونصحها الكثير بالانسحاب من المسابقة، إلا أنها أصرت أن تشارك فيها وتحقق الفوز.
وحققت شيرباكوفا 183.79 نقطة في البرنامج الطويل، وهذا الرقم يفوق الرقم العالمي المسجل باسم مواطنتها ألكسندرا تروسوفا، 166.62 نقطة، كما أن مجموع النقاط التي تحصلت عليها شيرباكوفا في البرنامجين القصير والطويل أكبر من عدد النقاط التي جمعتها مواطنتها الأخرى، البطلة الأولمبية، آلينا زاغيتوفا، عندما حطمت الرقم القياسي العالمي بنيلها 247.59 نقطة.
 

ومع ذلك، ووفقا للقواعد، فلن يتم التصديق على تسجيل أرقام شيرباكوفا كأرقام عالمية، لأنها سجلت في مسابقة وطنية.

وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تتوج فيها شيرباكوفا بالميدالية الذهبية في بطولة روسيا.

وذهبت الميدالية الفضية لزميلة شيرباكوفا في نفس الفريق، كاميلا فالييفا، التي حصلت على ما مجموعه 254.01 نقطة، في حين كانت الميدالية البرونزية من نصيب ألكسندرا تروسوفا 246.37 نقطة.

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