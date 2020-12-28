رياضة

ميسي يغيب عن فريقه في المباراة المقبلة...

Lebanon 24
28-12-2020 | 06:00
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كشف نادي برشلونة الأحد، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق سيغيب عن مواجهة فريقه ضد إيبار، مساء الثلاثاء المقبل، في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، عن برشلونة، أن غياب ميسي يأتي بإذن من المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن النجم الأرجنتيني سيكون جاهزا لخوض تدريبات الفريق، في الأول من كانون الثاني يناير المقبل.

وكان ميسي قد سافر إلى مدينة روزاريو الأرجنتينية، مسقط رأسه، يوم الثلاثاء الماضي، بعد الفوز على بلد الوليد بثلاثة أهداف نظيفة، وتحطيمه رقم الأسطورة بيليه كأكثر لاعب سجل لفريق واحد، برصيد 644 هدفا.

وعاد الفريق بشكل كامل للتدريبات الجماعية عقب العطلة التي حصل عليها هذا الأسبوع بسبب أعياد الميلاد.
 
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