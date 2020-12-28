رياضة

كلوب غاضب: "ما حدث أشبه بالخسارة"

Lebanon 24
28-12-2020 | 12:00
A-
A+
Doc-P-778831-637447393375673359.jpg
Doc-P-778831-637447393375673359.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب أن التعادل 1-1 مع وست بروميتش ألبيون أشبه بالخسارة، مشيرا إلى غضب لاعبيه من إهدار فرصة التقدم بخمس نقاط في صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

 

وكان ليفربول على أعتاب الخروج بالنقاط الثلاث من أنفيلد بعدما تقدم بهدف ساديو ماني في الدقيقة 12، لكن سيمي أجاي أدرك التعادل بضربة رأس قرب النهاية ليحرم حامل اللقب من الفوز مساء الأحد.

 

وأوضح كلوب أنه ينتظر عرضا أكثر انضباطا من فريقه، الذي يتصدر الدوري بفارق 3 نقاط عن إيفرتون، عندما يواجه نيوكاسل يونايتد، الأربعاء، في مباراته الأخيرة بالعام الجاري.

 

وقال كلوب للصحفيين: "إنها تشبه (الخسارة)، لكن حصلنا على نقطة إضافية، لذا الأمر جيد.

 

وتابع: "يشعر اللاعبون بغضب أكبر من أي شيء آخر لأنهم يدركون أن هذا الموقف ليس مثاليا لكن هكذا سارت الأمور. الآن يجب علينا خوض المباراة المقبلة في غضون 3 أيام

".

وأضاف: "يجب أن نلعب كذلك بانضباط لكن بشكل مختلف. يجب أن نؤدي ونجيد في الجانب الهجومي والتحركات والإبداع والدفاع. في النهاية تعادلنا مباراة في الدوري وهو ما يمكن أن يحدث".

 

ويفتقد ليفربول بالفعل ثنائي الدفاع فيرجيل فان دايك وجو غوميز بسبب إصابات طويلة، ومن المرجح أن يغيب جويل ماتيب عن مواجهة نيوكاسل بعدما تعرض لإصابة عضلية وخرج بعد مرور ساعة من اللعب.

 

وأضاف المدرب الألماني "جويل مصاب وهذه ليست أول مرة يتعرض فيها قلب دفاع للإصابة. هذا غير جيد بكل تأكيد خاصة في الوقت الحالي إذ بدأنا نظهر بشكل جيد مرة أخرى لكن لا يمكن تغيير ذلك. يجب علينا تقبل الأمر والمضي قدما".

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2020-12-28
21:00 | 2020-12-28
18:00 | 2020-12-28
15:00 | 2020-12-28
09:00 | 2020-12-28
06:00 | 2020-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website