الدوري اللبناني.. "الساحل" متصدّراً والتعادل يحسم قمّة "النجمة" و"العهد" (فيديو)

حسم التعادل قمّة الجولة العاشرة من الدوري اللبناني لكرة القدم بين "العهد" و"النجمة" بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت، أمس الأحد، على أرضية ملعب مجمّع الرئيس فؤاد شهاب الرياضي – جونية، ليفقد "النجمة" صدارته للدوري لمصلحة "شباب الساحل" التي اكتسح "السلام" زغرتا" في وقت سابق أمس بنتيجة 4-0.

وافتتح "العهد" التسجيل عبر محمد حيدر في الدقيقة 10 ثمّ أدرك محمود سيليني التعادل لـ"النجمة" في الدقيقة 79 وعزّز عمر الكردي تقدم النجمة بهدف ثان في الدقيقة 84.

وفي الوقت بدل عن ضائع تمكن خليل خميس من معادلة النتيجة للعهد في الدقيقة 92 لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

وفي المباراة الأخرى، حقّق "شباب الساحل" فوزاً ساحقاً على "السلام زغرتا" بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب زغرتا.

وسجل حيدر عواضة 3 أهداف "هاتريك" في الدقائق 2+45، 51 و70 ومحمد حمود في الدقيقة 66.

وبذلك، تمكّن "شباب الساحل" من انتزاع الصدارة من "النجمة" برصيد 24 نقطة وبفارق المواجهات عن "الأنصار" الوصيف، فيما تراجع "النجمة" إلى المركز الثالث وبرصيده 22 نقطة.

وكانت الجولة العاشرة استكملت يوم السبت، حيث قاد النجم حسن معتوق فريقه "الأنصار" للفوز على "البرج" بنتيجة 3-0 بعدما سجّل 3 أهداف "هاتريك" من 3 ركلات جزاء.

وجاءت أهداف معتوق في الدقائق 18 و75 و79 من 3 ركلات جزاء، ليرفع بذلك "الأنصار" رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمّد رصيد "البرج" عند 11 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى السبت، فاز "الصفاء" على "شباب البرج" بنتيجة 2-1 في المباراة المثيرة التي أقيمت على ملعب صيدا البلدي.

وافتتح "الصفاء" التسجيل عبر أكرم مغربي في الدقيقة 15 وأدرك علي حمود التعادل لـ"شباب البرج" في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني نجح "الصفاء" بالتقدم على "شباب البرج" وتسجيل هدف الفوز في الوقت بدل عن ضائع (2+90) عبر حسن هزيمة.

ورفع "الصفاء" رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد "شباب البرج" عند 11 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الثالثة يوم السبت، على ملعب بحمدون، فاز "طرابلس" على "الشباب الغازية" بنتيجة 2-1.

وسجل لـ"طرابلس" محمد العرجا في الدقيقة 15 من ركلة جزاء وعلي رشيد في الدقيقة 47، ولـ"الغازية" محمد أيوب في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

ورفع "طرابلس" رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع، فيما تجمّد رصيد "الشباب الغازية" عند 6 نقاط في المركز العاشر.

وكانت الجولة انطلقت يوم الجمعة بمباراة "الأخاء الأهلي عاليه" و"التضامن صور" والتي انتهت لمصلحة الأول بنتيجة 1-0 عن طريق اللاعب داني الجردي في الدقيقة 76، في هدف أثار ضجّة على اعتبار أنّه ينافي قواعد "اللعب النظيف".

ورفع "الأخاء" رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمّد رصيد "التضامن" عند 6 نقاط في المركز 11.