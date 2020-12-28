"وولفرهامبتون" يفرض التعادل على "توتنهام" في الدوري الإنكليزي

فرض نادي "وولفرهامبتون واندرارز" التعادل على ضيفه "توتنهام هوتسبير" بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجّل "توتنهام" بعد 57 ثانية فقط من انطلاقة المباراة، حيث استلم الفرنسي تانجاي ندومبلي كرة خارج منطقة الجزاء وسددها منخفضة قوية داخل مرمى روي باتريسيو حارس "وولفرهامبتون" في بداية رائعة للفريق الضيف.

وبعد شوط أول متكافئ، تراجع "توتنهام" للدفاع بعد الاستراحة في محاولة لإظهار صلابته الدفاعية تحت قيادة المدرب البرتغالي جوسيه مورينيو، وتعامل مع انطلاقات آداما تراوري ومحاولات فابيو سيلفا داخل منطقة الجزاء.

لكن "وولفرهامبتون" كوفئ على هجومه المستمر، عندما وصل المدافع رومان سايس إلى ركلة ركنية قبل هاري كين ليضعها في مرمى توتنهام محرزاً هدف التعادل.



وحصد "توتنهام"، الذي تصدر الدوري في بداية كانون الأول، نقطتين فقط في آخر 4 مباريات ويحتل المركز الخامس متأخراً بـ 6 نقاط عن" ليفربول" المتصدر.



ويحتل "وولفرهامبتون"، الذي حضر مهاجمه المكسيكي راؤول خيمنيز الغائب للإصابة المباراة في الملعب، المركز 11 وله 21 نقطة.