رياضة

للمرة الأولى في مسيرته.. فيدرر يغيب عن بطولة أستراليا للتنس

Lebanon 24
28-12-2020 | 23:00
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أعلن منظمو بطولة أستراليا المفتوحة، أولى كبرى البطولات الـ4 في التنس، اليوم الإثنين، أنّ المصنف أولاً عالمياً سابقاً السويسري روجير فيدرر سيغيب عن البطولة للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية.

ويتعيّن على فيدرر البالغ 39 عاماً مواصلة التعافي بعد عمليتين جراحيتين في الركبة، بحسب ما ذكرت وكاة "فرانس برس".
 


وتوقّف السويسري عن ممارسة أي نشاط رياضي منذ شباط الماضي، وتحديداً منذ خسارته نصف نهائي البطولة الاسترالية أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش، لكنّه استأنف التدريبات مؤخراً وكان على قائمة المشاركين في بطولة أستراليا المفتوحة التي تبدأ في الثامن من شباط المقبل.

وخضع فيدرر لعملية جراحية في ركبته اليمنى في شباط أتبعها بأخرى في حزيران، ما فتح الباب أمام غريمه الإسباني رافائيل نادال لمعادلة رقمه القياسي من حيث عدد الألقاب الكبرى (20) بعد تتويجه بطلا لرولان غاروس الفرنسية للمرة الثالثة عشرة.
 
وبعد أن دخل فيروس "كورونا" المستجد على الخط وأدى الى تعليق المنافسات طيلة 5 أشهر، ومن ثم تسببه بإلغاء بطولة "ويمبلدون" المحببة على قلبه، اتخذ فيدرر القرار بإنهاء موسمه.

واعترف فيدرر منتصف الشهر الحالي بأنه ليس متأكداً "100%" من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة التي تقام عادة في كانون الثاني، لكنها تأجلت إلى شباط بسبب قيود "كوفيد-19" المفروضة في ملبورن.

وسيركز فيدرر الآن على استعداده لبقية موسم 2021 الذي يشمل أولمبياد طوكيو وفرصة حصوله على أول ميدالية ذهبية في منافسات الفردي.

يذكر أن تصفيات الرجال لبطولة أستراليا ستقام في الدوحة، والسيدات في دبي، بين 10 و13 من كانون الثاني، ثم ينتقل اللاعبون واللاعبات وفرقهم إلى أستراليا للخضوع لحجر صحي إجباري مدته 14 يوماً.
 
 
المصدر: أ ف ب
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