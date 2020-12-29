ميسي يرغب في اللعب بالدوري الأميركي

مع إعادة الحديث عن مستقبله مع نادي برشلونة، عبر نجم الكرة الأرجنتيني ليونيل ميسي عن رغبته في اللعب في الدوري الأميركي "يوما ما" على حد تعبيره.

موقع "أم أل سوكر" لفت إلى أن ميسي قال إنه "كان يحلم دائمًا" بتجربة كرة القدم في الولايات المتحدة.

وفي مقابلة مع قناة La Sexta الإسبانية، قال الفائز بالكرة الذهبية ست مرات أيضًا إنه لن يتفاوض مع الأندية الأخرى في فترة الانتقالات الشتوية في يناير وسوف "ينتظر حتى ينتهي الموسم" قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبله.



وميسي البالغ 33 عامًا، وفي السنة الأخيرة من عقده، يمكنه التفاوض على الانتقال إلى الأندية المنافسة مجانًا في عام 2021.



وكان ميسي قدم طلب المغادرة من النادي الصيف الماضي لكنه اختار البقاء بعد مسلسل طويل من المد والجزر بينه وبين الإدارة وتحت ضغط الجماهير المحبة له وللنادي.