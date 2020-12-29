رياضة

ميسي يرغب في اللعب بالدوري الأميركي

Lebanon 24
29-12-2020 | 06:00
A-
A+
Doc-P-778985-637447766219041394.jpg
Doc-P-778985-637447766219041394.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع إعادة الحديث عن مستقبله مع نادي برشلونة، عبر نجم الكرة الأرجنتيني ليونيل ميسي عن رغبته في اللعب في الدوري الأميركي "يوما ما" على حد تعبيره.
 
موقع "أم أل سوكر" لفت إلى أن ميسي قال إنه "كان يحلم دائمًا" بتجربة كرة القدم في الولايات المتحدة.
 
وفي مقابلة مع قناة La Sexta الإسبانية، قال الفائز بالكرة الذهبية ست مرات أيضًا إنه لن يتفاوض مع الأندية الأخرى في فترة الانتقالات الشتوية في يناير وسوف "ينتظر حتى ينتهي الموسم" قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبله.

وميسي البالغ 33 عامًا، وفي السنة الأخيرة من عقده، يمكنه التفاوض على الانتقال إلى الأندية المنافسة مجانًا في عام 2021. 

وكان ميسي قدم طلب المغادرة من النادي الصيف الماضي لكنه اختار البقاء بعد مسلسل طويل من المد والجزر بينه وبين الإدارة وتحت ضغط الجماهير المحبة له وللنادي.
 
 
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2020-12-29
21:00 | 2020-12-29
18:00 | 2020-12-29
16:55 | 2020-12-29
15:00 | 2020-12-29
12:00 | 2020-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website