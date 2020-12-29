رياضة

"أستون فيلا" يفرض التعادل على "تشيلسي" بالدوري الإنكليزي! (فيديو)

Lebanon 24
29-12-2020 | 15:00
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فرض نادي "أستون فيلا" التعادل على مضيفه نادي "تشيلسي" بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما، أمس الاثنين، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وافتتح "البلوز" باب التسجيل عن طريق الفرنسي أوليفييه جيرو في الدقيقة الـ34، وعادل للضيوف الهولندي أنور الغازي صاحب الأصول المغربية في الدقيقة الـ50 من عمر اللقاء.
 
 
وبهذا التعادل، رفع كلا الفريقين رصيديهما إلى 26 نقطة، لكن "أستون فيلا" يتقدم في المركز الخامس عن "البلوز" صاحب المركز السادس بفارق الأهداف.

ومن المقرر أن يستضيف "تشيلسي" فريق "مانشستر سيتي" ضمن الجولة الـ17 من المسابقة الأحد المقبل، فيما يحلّ "أستون فيلا" ضيفاً على "مانشستر يونايتد" الجمعة.
 
المصدر: روسيا اليوم

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