لقاءٌ بين رئيسَيْ "العهد" و"النجمة" لطي ذيول ما حدث في مباراة الفريقيْن





وحضر اللقاء أمين سر نادي "العهد" محمد عاصي وعضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الإعلامية يوسف يونس ومدير الفريق محمد شرّي، كما شارك في جزء منه مصور النادي قاسم شاهين، الذي كان تعرّض للإعتداء خلال مباراة القمّة بين الفريقين يوم الأحد على ملعب جونية.



وبحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، فإنّه وبعد حوار حول أهمية العلاقات بين الأندية الرياضية وجماهيرها، اعتذر سقال عن الاعتداء الذي جرى على المصوّر قاسم شاهين في مباراة الفريقين الأحد في جونية في بطولة لبنان لكرة القدم، معتبراً أنّ "ما جرى غير مقبول ولا يمثل النادي".



بدروه شدّد رئيس نادي "العهد" على "ضرورة التواصل بين الأندية لما فيه مصلحة اللعبة". وأثنى على جهود مصوري ناديه.



ثم تحدث المصور شاهين شاكراً سليمان وسقال على اهتمامهما. استقبل رئيس نادي "العهد"، المحامي تميم سليمان، رئيس نادي "النجمة"، أسعد سقال، يرافقه منسق الرياضة في تيار "المستقبل" فيصل القلعاوي في مقر النادي في الأوزاعي.وحضر اللقاء أمين سر نادي "العهد" محمد عاصي وعضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الإعلامية يوسف يونس ومدير الفريق محمد شرّي، كما شارك في جزء منه مصور النادي قاسم شاهين، الذي كان تعرّض للإعتداء خلال مباراة القمّة بين الفريقين يوم الأحد على ملعب جونية.وبحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، فإنّه وبعد حوار حول أهمية العلاقات بين الأندية الرياضية وجماهيرها، اعتذر سقال عن الاعتداء الذي جرى على المصوّر قاسم شاهين في مباراة الفريقين الأحد في جونية في بطولة لبنان لكرة القدم، معتبراً أنّ "ما جرى غير مقبول ولا يمثل النادي".بدروه شدّد رئيس نادي "العهد" على "ضرورة التواصل بين الأندية لما فيه مصلحة اللعبة". وأثنى على جهود مصوري ناديه.ثم تحدث المصور شاهين شاكراً سليمان وسقال على اهتمامهما.

وكان مصور "العهد"، قاسم شاهين، كتب عبر صفحته على "فيسبوك" أنّ "أحد جماهير نادي "النجمة" نزل من المدرج ليحتفل بعد تقدم فريقه 2-1 على نادي "العهد" ولكن انصدم هذا المشجع بهدف اللاعب خليل خميس ولم تعجبه فرحتي بالهدف (وهذا حقي) فأنا مصور نادي "العهد" ومجاز من الاتحاد وأتواجد بالمكان المخصص للمصورين بعيداً عن مقاعد لاعبي النجمة".

وأضاف: "اقترب هذا المشجع وأراد الاعتداء عليي بالضرب ولكنّه لم ينل ما أراده بعد دفاعي عن نفسي واسقاطه على الأرض مما دفع نائب رئيس النجمة (المحترم) وبعض اللاعبين وغيرهم بالاعتداء عليي من الخلف وكسر نظاراتي وضربي من الخلف بكرسي على رأسي".

وتابع: "كما اعتدوا على الصديق حسين صادر بالضرب على الوجه عندما حاول صدهم عني.. هذه القضية كلها أصبحت برسم القضاء اللبناني بعد إقدامي على رفع دعوى قضائية وبرسم الاتحاد اللبناني الذي ادعى أنه لن يسمح بدخول الجمهور إلى المدرجات فكيف دخلوا إلى أرض الملعب وكيف يمكن لنائب رئيس أحد أعرق أندية الدوري اللبناني بالتعدي على صحافي بالضرب!!".

وختم: "أشكر كل من اتصل بي ومن حاول الاتصال على رأسهم ادارة نادي "العهد" وبعض الأصدقاء من لاعبي وجمهور "النجمة" وكرة القدم أنا بحالة جيدة وسأترك الموضوع للقضاء".