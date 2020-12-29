رياضة

تأجيل مباراة "السيتي" و"إيفرتون" بعد ظهور إصابات عديدة بـ"كورونا"!

Lebanon 24
29-12-2020 | 18:00
A-
A+
Doc-P-779154-637448329327234686.jpg
Doc-P-779154-637448329327234686.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تأجلت مباراة "مانشستر سيتي" ومضيفه "إيفرتون" التي كانت مقررة أمس الاثنين ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنكليزي الممتاز، بسبب النتائج الإيجابية العديدة بفيروس "كورونا" في صفوف "السيتي".

وقال "السيتي" في بيان رسمي: "بناء على نصيحة طبية مشددة، قررت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز، وبعد استشارة الناديين أن تؤجل المباراة".
 
 
ويحتل "السيتي" المركز السادس بـ26 نقطة بفارق 6 نقاط عن "ليفربول" حامل اللقب والمتصدر بعد 15 جولة، فيما يتخلف "إيفرتون" الوصيف عن "الريدز" بفارق 3 نقاط.

وكشف فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا عن ظهور 4 حالات إيجابية يوم عيد الميلاد تعود للمدافع كايل ووكر والجناح البرازيلي غابرييل جيسوس وعاملين في طواقم الفريق.

وتابع البيان: "بعد الجولة الأخيرة من اختبارات "كوفيد-19"، تبين للنادي العديد من الحالات الإيجابية، إضافة إلى الـ4 التي ظهرت يوم عيد الميلاد".
 
وسيغلق نتيجة ذلك مركز التمارين الخاص بالفريق "لفترة غير محددة" مع إخضاع اللاعبين والعاملين في النادي لمزيد من الاختبارات قبل إعادة فتحه.

ومن المقرر أن يحل "السيتي" ضيفاً على "تشيلسي" الأحد المقبل ضمن الجولة الـ17 من "البريميرليغ".
 
 
 
المصدر: أ ف ب
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2020-12-29
21:00 | 2020-12-29
16:55 | 2020-12-29
15:00 | 2020-12-29
12:00 | 2020-12-29
09:52 | 2020-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website