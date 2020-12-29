رياضة

توجّه لإلغاء حفل جائزة أفضل لاعب في آسيا للعام 2020!

Lebanon 24
29-12-2020 | 23:00
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ذكرت تقارير صحافية أنّ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ينوي إلغاء حفل جائزة "أفضل لاعب في قارة آسيا"، بسبب استمرار تفشي فيروس "كورونا" المستجد في معظم البلدان.

وبحسب ما نقلت صحيفة "الرياضية" السعودية، فإنّ مصدراً داخل الاتحاد ذكر أنّه "تم عقد اجتماع أمس الاثنين، جرى فيه الإقرار بالاكتفاء بالمرحلة الثالثة التي يوجد فيها 6 لاعبين، هم السعودي سالم الدوسري، والقطري أكرم عفيف، والإيراني علي رضا بيرانوند، والياباني تومواكي ماكينو، والكويتي أحمد الظفيري، والكوري كيم بو كوينغ، وإلغاء المرحلتين الثانية والأولى اللتين يتم فيهما اختيار الأفضل".
 
وأضاف المصدر أنّه سيجري ترحيل اللاعبين الـ 6 إلى قائمة الـ 20 لاعباً المرشحين لجائزة عام 2021.

وحصلت صحيفة "الرياضية" على عدد النقاط التي تم منحها للاعبين الستة، وجاء فيها أولاً القطري أكرم عفيف برصيد 34 نقطة، وتلاه السعودي سالم الدوسري برصيد 33 نقطة، والكويتي أحمد الظفيري بـ 33.

يذكر أنّ عفيف، قد توج بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2019.
 
المصدر: روسيا اليوم
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