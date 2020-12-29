سلسلة قرارات لاتحاد الكرة.. تثبيت نتيجة "الأخاء" و"التضامن" وتغريم "النجمة" وإيقاف إداريين ولاعبين

أصدر الاتحاد اللبناني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعميماً يحمل الرقم 36/2020 تضمّن سلسلة قرارات وإجراءات أبرزها تلك المرتبطة بمباراة فريقَيْ "النجمة" و"العهد" التي أقيمت، يوم الأحد، على ملعب جونية في ختام الجولة العاشرة من الدوري اللبناني لكرة القدم.

"الأخاء الأهلي عاليه" و"التضامن صور" التي انتهت بنتيجة 1-0 للأوّل على الرغم من أنّ الفريق الجبلي تقدّم بطلب رسمي من الاتحاد لإعادة المباراة بسبب هدف الفوز الذي سجّله داني الجردي في الدقيقة 76 بطريقة تمّ اعتبارها منافية لقواعد اللعب النظيف والأخلاق الرياضية. كما جرى تثبيت نتيجة مباراةالتي انتهت بنتيجة 1-0 للأوّل على الرغم من أنّ الفريق الجبلي تقدّم بطلب رسمي من الاتحاد لإعادة المباراة بسبب هدف الفوز الذي سجّله داني الجردي في الدقيقة 76 بطريقة تمّ اعتبارها منافية لقواعد اللعب النظيف والأخلاق الرياضية.

"النجمة" و"العهد" ، فقد جرى تغريم الأوّل بمبلغ وقدره 500 ألف ليرة، إضافة إلى إيقاف الإداري في الفريق علي ملك عن العمل الإداري ومنعه من دخول الأماكن المخصّصة للجهاز الإداري والفني للفريق والمنصة الرئيسية لمدة سنة، وتغريمه مبلغاً وقدره 10 ملايين ليرة. وفي ما يتعلّق بمباراة، فقد جرى تغريم الأوّل بمبلغ وقدره 500 ألف ليرة، إضافة إلى إيقاف الإداري في الفريق علي ملك عن العمل الإداري ومنعه من دخول الأماكن المخصّصة للجهاز الإداري والفني للفريق والمنصة الرئيسية لمدة سنة، وتغريمه مبلغاً وقدره 10 ملايين ليرة.

كذلك تقرّر إيقاف الإداريين في "النجمة" علي السبع وإبراهيم العبد عن العمل الإداري ومنعهما من دخول الأماكن المخصّصة للجهاز الإداري والفني للفريق والمنصة الرئيسية لمدة 3 أشهر.

وقرّر الاتحاد إيقاف الإداري في نادي "العهد" حسين عياش عن العمل الإداري ومنعه من دخول الأماكن المخصّصة للجهاز الإداري والفني للفريق والمنصة الرئيسية لمدة شهرين.

وقرّرت لجنة الطوارئ كذلك إيقاف لاعبَي "النجمة" علي حلال وعلي علاء الدين أوّل 3 مباريات رسمية يلعبها ناديهما.

كما تعرّض لاعب "النجمة" عمر الكردي للإيقاف لمباراة واحدة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.