أتلتيكو مدريد ينهي مغامرة دييغو كوستا

أعلن أتلتيكو مدريد، الثلاثاء عن فسخ عقد مهاجمه الدولي، دييغو كوستا، لتنتهي بذلك المغامرة الثالثة للبرازيلي الأصل مع نادي العاصمة الاسبانية قبل الوصول إلى نهاية العقد في حزيران 2021.وقال أتلتيكو في بيان:"توصل أتلتيكو مدريد ودييغو كوستا إلى اتفاق من أجل إنهاء عقد المهاجم الذي كان سينتهي في 30 حزيران 2021. طلب المهاجم قبل أيام أن يترك النادي لأسباب خاصة، ثم وقع الثلاثاء إنهاء عقده".وتوجه نادي العاصمة بـ"الشكر لدييغو كوستا على تفانيه خلال هذه الأعوام، ونتمنى له حظا جيدا في المرحلة التالية من مسيرته الاحترافية".

وسرد أتلتيكو في بيانه مسيرة ابن الـ32 عاما في النادي، قائلا: "وصل إلى نادينا عام 2006 حين كان في الـ17 من عمره، وخاض المهاجم 215 مباراة رسمية خلال مرحلتين، وسجل 83 هدفا مع 36 تمريرة حاسمة".وتابع: "خلال الفترة التي أمضاها مع أتلتيكو مدريد، فاز النادي بلقب الدوري الإسباني (2013-2014) وكأس إسبانيا (2013) والدوري الأوروبي (2018) والكأس السوبر الأوروبية في مناسبتين (2010 و2018)".ووصل كوستا الى أتلتيكو لأول مرة عام 2007 قادما من براغا البرتغالي، لكنه لم يدافع عن ألوان نادي العاصمة في أي مباراة، إذ أبقاه معارا لفريقه السابق، ثم انتقل إلى سلتا فيغو وألباسيتي بنظام الإعارة أيضا، قبل أن يوقع عام 2009 مع بلد الوليد.لكنه سرعان ما عاد في 2010 إلى أتلتيكو وبقي معه حتى 2014 (أعير عام 2012 لرايو فايكانو خلال هذه الفترة)، قبل أن يحل في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2014 للدفاع عن ألوان تشلسي، حيث توج بلقب الدوري مرتين وبكأس الرابطة مرة واحدة، ما دفع نادي العاصمة إلى التعاقد معه مجددا في كانون الثاني 2018.