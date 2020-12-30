16
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
9
o
زحلة
5
o
بعلبك
11
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
ميسي وسواريز مجددا في فريق واحد.. "كلمة السر" بيكهام
Lebanon 24
30-12-2020
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد تقرير لـ"راديو كتالونيا"، أن نجم برشلونة ليونيل ميسي، قد ينضم إلى الدوري الأميركي بكرة القدم في العام 2022.
وحسبما ذكر التقرير، فإن ميسي قد ينضم لإنتر ميامي، النادي الذي يشترك في ملكيته الإنجليزي ديفيد بيكهام أحد أساطير كرة القدم.
ولفت التقرير إلى أن النادي الأميركي يخطط لاستمالة ميسي عن طريق جلب الأوروغوياني لويس سواريز، أحد أهم أصدقاء الأرجنتيني، والذي انضم لصفوف أتلتيكو مدريد الصيف الفائت.
وكان ميسي قد أدلى بحوار مع الصحفي الإسباني جوردي إيفول، حيث قال إنه يحب العيش في أميركا واللعب بدوري المحترفين في مرحلة معينة من مستقبله القريب، وفق ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.
وأوضح ميسي أن رحيل سواريز عن النادي الكتالوني، كان واحدا من أسباب عديدة دفعته لطلب الرحيل بشكل رسمي من برشلونة.
وبيّن "البرغوث" أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيجدد عقده مع برشلونة، أو يتفاوض مع أندية أخرى في الصيف، لكنه قال بوضوح إنه باق إلى نهاية الموسم الحالي.
جدير بالذكر أن عقد سواريز مع أتلتيكو مدريد سينتهي في صيف 2022، الأمر الذي يجعل من اجتماعه مرة أخرى بميسي على الأراضي الأميركية، أمرا ممكنا.
المصدر: "سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
ترامب "ولد صغير شيطان".. خطر بين 6 و20 كانون الثاني وهذه خطة أميركا للبنان
Lebanon 24
ترامب "ولد صغير شيطان".. خطر بين 6 و20 كانون الثاني وهذه خطة أميركا للبنان
08:00 | 2020-12-30
30/12/2020 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم التسعيرة المُتداولة للدولار في السوق السوداء
Lebanon 24
إليكم التسعيرة المُتداولة للدولار في السوق السوداء
10:33 | 2020-12-30
30/12/2020 10:33:05
Lebanon 24
Lebanon 24
يارا ابنة النائب محمد خواجة تنجو من إنفجار مطار عدن.. وهذا ما قاله والدها (صورة)
Lebanon 24
يارا ابنة النائب محمد خواجة تنجو من إنفجار مطار عدن.. وهذا ما قاله والدها (صورة)
15:32 | 2020-12-30
30/12/2020 03:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الصورة الأخيرة لحاتم علي قبل وفاته المفاجئة.. وعابد فهد يحدث ضجة بما كشفه: "ليش ما انقذوه"!
Lebanon 24
الصورة الأخيرة لحاتم علي قبل وفاته المفاجئة.. وعابد فهد يحدث ضجة بما كشفه: "ليش ما انقذوه"!
13:15 | 2020-12-30
30/12/2020 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يبلغ أدنى مستوى..
Lebanon 24
الدولار يبلغ أدنى مستوى..
17:00 | 2020-12-30
30/12/2020 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
23:00 | 2020-12-30
مانشستر يونايتد يكافئ كافاني بهذا الشكل
21:00 | 2020-12-30
طوله أقل من متر... شاهد أقصر لاعب كمال أجسام في العالم
18:00 | 2020-12-30
برشلونة يعلن تفاصيل إصابة كوتينيو
15:18 | 2020-12-30
بعد تغريم الفريق وإيقاف إداريين ولاعبين.. نادي "النجمة" يستأنف القرارات!
12:00 | 2020-12-30
شاهد.. لاعبة تحصد جائزة "أفضل هدف" لعام 2020 (فيديو)
09:00 | 2020-12-30
ملايين و"شارة" وأشياء أخرى.. يوفنتوس يغري ديبالا للبقاء
فيديو
فيديو يوثق لحظة سقوط الصواريخ على مطار عدن
Lebanon 24
فيديو يوثق لحظة سقوط الصواريخ على مطار عدن
16:00 | 2020-12-30
30/12/2020 23:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدث التسريبات عن هواتف سامسونغ المرتقبة.. خصائص مغرية! (فيديو)
Lebanon 24
أحدث التسريبات عن هواتف سامسونغ المرتقبة.. خصائص مغرية! (فيديو)
12:00 | 2020-12-30
30/12/2020 23:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "Oppo" تزيح الستار عن هاتف متطور آخر لشبكات 5G! (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Oppo" تزيح الستار عن هاتف متطور آخر لشبكات 5G! (فيديو)
15:00 | 2020-12-29
30/12/2020 23:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact