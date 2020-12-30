بعد تغريم الفريق وإيقاف إداريين ولاعبين.. نادي "النجمة" يستأنف القرارات!

قدمت ادارة نادي "النجمة" الرياضي كتابا خاصا للاتحاد اللبناني لكرة القدم، إستأنفت فيه قرارات التوقيف الصادرة بحق اداريي ولاعبي فريق "النجمة" اثر الاشكال الذي حصل في مباراة "العهد" الاخيرة.

وأكدت الادارة "ثقتها الكاملة بقيام الاتحاد بمراجعة للقرارات الصادرة من أجل تحقيق العدالة والمساواة بين الاندية".