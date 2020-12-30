رياضة

بعد تغريم الفريق وإيقاف إداريين ولاعبين.. نادي "النجمة" يستأنف القرارات!

Lebanon 24
30-12-2020 | 15:18
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قدمت ادارة نادي "النجمة" الرياضي كتابا خاصا للاتحاد اللبناني لكرة القدم، إستأنفت فيه قرارات التوقيف الصادرة بحق اداريي ولاعبي فريق "النجمة" اثر الاشكال الذي حصل في مباراة "العهد" الاخيرة. 
وأكدت الادارة "ثقتها الكاملة بقيام الاتحاد بمراجعة للقرارات الصادرة من أجل تحقيق العدالة والمساواة بين الاندية".
 
وكان الاتحاد اللبناني لكرة القدم، أصدر قراراً بتغريم نادي "النجمة" بمبلغ وقدره 500 ألف ليرة، إضافة إلى إيقاف الإداري في الفريق علي ملك عن العمل الإداري ومنعه من دخول الأماكن المخصّصة للجهاز الإداري والفني للفريق والمنصة الرئيسية لمدة سنة، وتغريمه مبلغاً وقدره 10 ملايين ليرة.
 
كذلك تقرّر إيقاف الإداريين في "النجمة" علي السبع وإبراهيم العبد عن العمل الإداري ومنعهما من دخول الأماكن المخصّصة للجهاز الإداري والفني للفريق والمنصة الرئيسية لمدة 3 أشهر.
 
وقرّر الاتحاد إيقاف الإداري في نادي "العهد" حسين عياش عن العمل الإداري ومنعه من دخول الأماكن المخصّصة للجهاز الإداري والفني للفريق والمنصة الرئيسية لمدة شهرين.
 
وقرّرت لجنة الطوارئ كذلك إيقاف لاعبَي "النجمة" علي حلال وعلي علاء الدين أوّل 3 مباريات رسمية يلعبها ناديهما. 
 
كما تعرّض لاعب "النجمة" عمر الكردي للإيقاف لمباراة واحدة بسبب تراكم البطاقات الصفراء. 
 
 
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