برشلونة يعلن تفاصيل إصابة كوتينيو

أعلن برشلونة تفاصيل إصابة لاعب الوسط فيليب كوتينيو، التي تعرض لها خلال التعادل 1-1 مع إيبار في إطار مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم أمس الثلاثاء.



وقال برشلونة في بيان، إن كوتينيو سيخضع لجراحة بالركبة.

وأضاف البيان "أظهرت الفحوص التي خضع لها لاعب الفريق الأول فيليب كوتينيو أنه أصيب في الغضروف المفصلي بالركبة اليسرى".

وأوضح "سيتطلب العلاج الخضوع لجراحة خلال الأيام المقبلة". ولم يذكر البيان الفترة التي سيحتاجها كوتينيو للعودة للملاعب.