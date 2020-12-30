رياضة

برشلونة يعلن تفاصيل إصابة كوتينيو

Lebanon 24
30-12-2020 | 18:00
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أعلن برشلونة تفاصيل إصابة لاعب الوسط فيليب كوتينيو، التي تعرض لها خلال التعادل 1-1 مع إيبار في إطار مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وقال برشلونة في بيان، إن كوتينيو سيخضع لجراحة بالركبة.
 
وأضاف البيان "أظهرت الفحوص التي خضع لها لاعب الفريق الأول فيليب كوتينيو أنه أصيب في الغضروف المفصلي بالركبة اليسرى".
 
وأوضح "سيتطلب العلاج الخضوع لجراحة خلال الأيام المقبلة". ولم يذكر البيان الفترة التي سيحتاجها كوتينيو للعودة للملاعب.
 


وشارك كوتينيو (28 عاما) في الشوط الثاني من مباراة أمس لكنه غادر الملعب وهو يعرج في الوقت المحتسب بدل الضائع ليكمل برشلونة المباراة بـ 10 لاعبين عقب إجراء كل التغييرات.

ويعاني برشلونة من انطلاقة سيئة في موسم الدوري الإسباني إذ يحتل المركز السادس برصيد 25 نقطة من 15 مباراة بفارق 7 نقاط خلف المتصدر أتلتيكو مدريد الذي تتبقى له مباراتان.
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