طوله أقل من متر... شاهد أقصر لاعب كمال أجسام في العالم

وقرر ماهيت ممارسة الرياضة بجدية وبناء العضلات، والآن يبلغ الرياضي 24 عاما وقد أصبح اسمًا مألوفًا في مدينته واكتسب معجبين في مجاله الرياضي.

أعلن لاعب كمال الأجسام الهندي براتيك موهيت عن رغبته في تسجيل طلب لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية كونه أقصر لاعب في مهنته.وبدأ موهيت من ولاية ماهاراشترا بغرب الهند، والذي يبلغ طوله 0.9906 متر فقط، ممارسة الرياضة في عمر الـ16 رغم إعاقته ونظرة العامة إليه.ومر بصعوبات خلال نشأته حيث استهزأ منه طلاب المدرسة ولم يكن لديه أصدقاء، لكن من جهة أخرى كانت أسرته تساعده في كل خطوة لمواجهة حقد بعض الناس.