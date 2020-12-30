رياضة

مانشستر يونايتد يكافئ كافاني بهذا الشكل

Lebanon 24
30-12-2020 | 23:00
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كشفت تقارير بريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد، حريص على أن يكافئ إدينسون كافاني، مهاجم الفريق.

وأفادت صحيفة "ذا صن"، أن مانشستر يونايتد، قرر تمديد عقد كافاني، بعد البداية الرائعة له على مسرح الأحلام "أولد ترافورد".
 
وأجرى إد وودوارد، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للنادي، محادثات بالفعل مع كافاني بشأن التوقيع على عقد جديد، حيث يريد بقاء النجم المُخضرم في "أولد ترافورد" لعام آخر على الأقل.

ويقدم كافاني، البالغ من العمر 33 عامًا، مستويات رائعة مع المدير الفني أولي جونار سولشاير، بعد انتقاله إلى الشياطين الحمر، الصيف الماضي، قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد كافاني في أولد ترافورد بنهاية الموسم الجاري، وشارك في 9 مباريات رسمية مع اليونايتد، استطاع خلالها تسجيل 4 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين.
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