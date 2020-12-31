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رياضة
حصيلة محمد صلاح في 2020 بالأرقام
Lebanon 24
31-12-2020
|
06:00
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يواصل النجم المصري محمد صلاح، خطف الأضواء في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه لنادي ليفربول في موسم 2017-2018، ولهذا العام 2020 قدم مستويات رائعة، لا سيما مع مطلع هذا الموسم.
وشارك "الفرعون في 44 مباراة في كل البطولات مع "الريدز"، من بينها 39 مواجهة كلاعب أساسي.
حيث سجل 13 هدفا حتى الآن لفريقه في "البريميرليغ"، ليتصدر قائمة الهدافين بعد انقضاء 16 جولة.
وفي دوري الأبطال نجح صلاح البالغ 28 عاما، من الإمضاء على ثلاثة أهداف في دور المجموعات.
ومن حيث الألقاب، لم يكن 2020 عام الألقاب بالنسبة لصلاح على الصعيد الفردي، لكنه ساهم بشكل كبير في تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الذي غاب عن خزائن النادي 30 عاما.
أما عن صناعة الأهداف فصنع صلاح 4 أهداف، وتخلى النجم المصري عن أنانيته في أسلوب اللعب وكان من الأفضل في الفريق من حيث التمرير الناجح، إذ بلغت نسبة التمريرات الصحيحة لزملائه 81.3%.
ومن ضمن تلك التمريرات كان هناك 17 تمريرة منحها لزملائه وضعتهم في مواقف تسجيل مباشرة أمام المرمى.
وعن فرص التسديد فسنحت أمام صلاح 15 فرصة محققة في كل البطولات، بالإضافة لخمس كرات ضاعت بعدما ارتطمت في القائم أو العارضة.
المصدر: روسيا اليوم
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