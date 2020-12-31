رياضة

زيدان غاضب: كان يجب على ريال مدريد القضاء على آمال إلتشي

Lebanon 24
31-12-2020 | 09:00
A-
A+
Doc-P-779768-637449990793324126.jpg
Doc-P-779768-637449990793324126.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ظهر الانزعاج على زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بعد فشل فريقه في حسم الفوز والاكتفاء بالتعادل 1-1 مع مضيفه إلتشي أمس الأربعاء، ليتأخر بنقطتين عن أتليتيكو مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
ومنح لوكا مودريتش التقدم لريال مدريد بضربة رأس في الشوط الأول، لكن الفريق فشل في تعزيز تفوقه وأدرك إلتشي التعادل بركلة جزاء من فيدل تشافيز بعد الاستراحة.

وأبلغ زيدان الصحفيين، "الشعور ليس جيدا لأننا أتيحت لنا الفرص ولم نستطع حسم المباراة".

"وأضاف، بمجرد أن أحرز (إلتشي) هدفه عاد إلى الدفاع، وأغلق المساحات وكانت الأمور صعبة علينا".

وانتصر ريال مدريد حامل اللقب في آخر ست مباريات بجميع المسابقات ونفى زيدان الحديث عن شعور فريقه بالشبع، قبل مواجهة إلتشي العائد لدوري الأضواء لأول مرة منذ 2015.

وقال: "لا أعتقد أننا عانينا من الثقة المبالغة لأننا نعلم ماذا على المحك. العامل المؤثر كان إحراز الهدف الثاني وفشلنا في ذلك. المباراة كانت أصعب بعد إدراك (إلتشي) التعادل رغم أننا صنعنا عدة فرص بعد ذلك".

وتابع: "أهدرنا نقطتين لكن يجب علينا المضي قدما والتفكير في المباراة المقبلة".

ويعود ريال لاستضافة سيلتا فيجو المتألق والذي انتصر في ست من آخر سبع مباريات ولم يخسر منذ 21 تشرين الثاني.

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:00 | 2020-12-31
12:00 | 2020-12-31
06:00 | 2020-12-31
23:00 | 2020-12-30
21:00 | 2020-12-30
18:00 | 2020-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website