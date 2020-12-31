رياضة

"إلتشي" يوقف مسيرة انتصارات "الريال".. ويفرض عليه التعادل بالدوري!

Lebanon 24
31-12-2020 | 15:00
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فرض نادي "إلتشي" المتواضع التعادل على "ريال مدريد" بنتيجة 1-1، أمس الأربعاء، ليبتعد الفريق الملكي أكثر عن "أتليتيكو مدريد" متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ومنح هدف لوكا مودريتش بضربة رأس التقدم لحامل اللقب في الدقيقة 20 لكن "إلتشي" أدرك التعادل بركلة جزاء نفذها فيدل تشافيز بعد الاستراحة.
 
وأوقف "إلتشي" بهذا التعادل مسيرة "ريال مدريد" عند 6 انتصارات متتالية بجميع المسابقات ويحتل المركز الثاني وله 33 نقطة متأخراً بنقطتين عن "أتليتيكو مدريد" الذي يملك مباراتين مؤجلتين، فيما ويحتل "إلتشي" المركز 15 برصيد 16 نقطة.
 
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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