الثاني على التوالي.. تعادل مخيّب لـ"ليفربول" في الدوري الإنكليزي!

اكتفى نادي "ليفربول" البعيد عن مستواه بتعادل مخيّب للمرة الثانية على التوالي أمام منافس متعثّر بعد تعادله بدون أهداف مع مضيفه "نيوكاسل يونايتد" في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وأتيحت الفرصة لفريق المدرب الألماني يورغن كلوب بالابتعاد في الصدارة بفارق 5 نقاط لكن حامل اللقب فشل في هز الشباك بعد إهدار الفرص وأداء عنيد من "نيوكاسل".وأضاع المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي فيرمينو عدة فرص فيما أنقد كارل دارلوف حارس "نيوكاسل" بعض المحاولات، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".وكان "ليفربول" تعادل 1-1 مع ضيفه "وست بروميتش ألبيون"، يوم الأحد، وسبق له التعادل في ملعب "فولهام" المتعثر في وقت سابق من الشهر الحالي.وما زال "ليفربول" في صدارة المسابقة برصيد 33 نقطة من 16 مباراة متقدما بـ 3 نقاط على "مانشستر يونايتد" الذي خاض 15 مباراة.