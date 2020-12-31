رياضة

كريستيانو رونالدو يكشف عن حلمه قبل الإعتزال!

Lebanon 24
31-12-2020 | 21:00
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كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي "يوفنتوس" الإيطالي، في مقابلة مع "سكاي سبورتس" عن حلمه الذي يأمل بتحقيقه قبل اعتزاله كرة القدم، وهو الفوز بكأس العالم مع منتخب بلاده البرتغال.
وخلال المقابلة، قال رونالدو إنّه لا يفكر بالاعتزال رغم بلوغه سنّ الـ35 عاماً، قائلاً: "أنا بخير، وأشعر أنني في لحظة رائعة، ولكن لا أعلم ماذا سيحدث في ما بعد"، وذلك بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن صحيفة "آس" الإسبانية.

وأضاف: "أعيش الحاضر واللحظة، وهذه الفترة ممتازة، وأنا سعيد، وما زلت في ظروف جيدة، وأتمنى اللعب لسنوات عديدة كثيرة، ولكن لا أحد يعلم، هذه هي كرة قدم، ونحن أنفسنا لا نعلم ماذا سيحدث لنا في المستقبل".

وفي ما يتعلق بالنصائح التي يمكن أن يقدمها للاعبين الذين يبدأون مسيرتهم في عالم كرة القدم، أوضح رونالدو: "عندما أتحدث مع اللاعبين الشباب دائما أعطي لهم نفس النصيحة، وأخبرهم (استمتع باللحظة) لأنك لا تعلم ماذا سيحدث في المستقبل".
 
وردا على سؤال حول حلمه الكبير الذي يسعى لتحقيق قبل الاعتزال، أجاب النجم البرتغالي: "هدفي وأتخيله بعيون مغلقة، يتمثل في مستقبل رائع للغاية، فزت (مع منتخب البرتغال) بيورو 2016، والآن نرغب في الفوز بكأس العالم وهدفي هو الانتصار دائماً مع البرتغال".

وتابع قائلاً: "لقد فزت بلقبين بينهم بطولة الأمم الأوروبية، والآن أرغب في تحقيق المونديال، وتوجت بألقاب في جميع الأندية التي تواجدت بها".

واختتم رونالدو حديثه بالقول: "كل شيء ممكن حدوثه، ولكن يجب أن تكون واقعياً، والتتويج بلقب كأس العالم هو الحلم الأكبر لي".

جدير بالذكر أن رونالدو سجل مع "يوفنتوس" في الموسم الحالي 16 هدفاً وصنع هدفاً وحيداً، خلال مشاركته في 14 مباراة بإجمالي 1182 دقيقة لعب في الدوري الإيطالي وبطولة دوري أبطال أوروبا.
المصدر: سكاي نيوز
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