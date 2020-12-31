كريستيانو رونالدو يكشف عن حلمه قبل الإعتزال!

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي "يوفنتوس" الإيطالي، في مقابلة مع "سكاي سبورتس" عن حلمه الذي يأمل بتحقيقه قبل اعتزاله كرة القدم، وهو الفوز بكأس العالم مع منتخب بلاده البرتغال.





وأضاف: "أعيش الحاضر واللحظة، وهذه الفترة ممتازة، وأنا سعيد، وما زلت في ظروف جيدة، وأتمنى اللعب لسنوات عديدة كثيرة، ولكن لا أحد يعلم، هذه هي كرة قدم، ونحن أنفسنا لا نعلم ماذا سيحدث لنا في المستقبل".



وفي ما يتعلق بالنصائح التي يمكن أن يقدمها للاعبين الذين يبدأون مسيرتهم في عالم كرة القدم، أوضح رونالدو: "عندما أتحدث مع اللاعبين الشباب دائما أعطي لهم نفس النصيحة، وأخبرهم (استمتع باللحظة) لأنك لا تعلم ماذا سيحدث في المستقبل". وخلال المقابلة، قال رونالدو إنّه لا يفكر بالاعتزال رغم بلوغه سنّ الـ35 عاماً، قائلاً: "أنا بخير، وأشعر أنني في لحظة رائعة، ولكن لا أعلم ماذا سيحدث في ما بعد"، وذلك بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن صحيفة "آس" الإسبانية.وأضاف: "أعيش الحاضر واللحظة، وهذه الفترة ممتازة، وأنا سعيد، وما زلت في ظروف جيدة، وأتمنى اللعب لسنوات عديدة كثيرة، ولكن لا أحد يعلم، هذه هي كرة قدم، ونحن أنفسنا لا نعلم ماذا سيحدث لنا في المستقبل".وفي ما يتعلق بالنصائح التي يمكن أن يقدمها للاعبين الذين يبدأون مسيرتهم في عالم كرة القدم، أوضح رونالدو: "عندما أتحدث مع اللاعبين الشباب دائما أعطي لهم نفس النصيحة، وأخبرهم (استمتع باللحظة) لأنك لا تعلم ماذا سيحدث في المستقبل".