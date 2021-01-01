"ماركا": مشاركة مارسيلو مع ريال مدريد نذير شؤم على النادي الملكي

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها الخميس، أن تواجد البرازيلي مارسيلو في التشكيلة الأساسية لريال مدريد، يحمل نذير شؤم للنادي الملكي.وتعادل ريال مدريد مع مضيفه إلتشي ضمن منافسات الجولة الـ16 من "الليغا" أمس الأربعاء، لتتوقف سلسلة انتصارات "الميرينغي" التي امتدت إلى ست مباريات من بينها واحدة في دوري الأبطال و5 في الدوري الإسباني.ودفع الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، بمارسيلو في التشكيلة الأساسية بعد غياب امتد لأكثر من شهر.