رياضة

"ماركا": مشاركة مارسيلو مع ريال مدريد نذير شؤم على النادي الملكي

Lebanon 24
01-01-2021 | 06:00
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ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها الخميس، أن تواجد البرازيلي مارسيلو في التشكيلة الأساسية لريال مدريد، يحمل نذير شؤم للنادي الملكي.

وتعادل ريال مدريد مع مضيفه إلتشي ضمن منافسات الجولة الـ16 من "الليغا" أمس الأربعاء، لتتوقف سلسلة انتصارات "الميرينغي" التي امتدت إلى ست مباريات من بينها واحدة في دوري الأبطال و5 في الدوري الإسباني.

ودفع الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، بمارسيلو في التشكيلة الأساسية بعد غياب امتد لأكثر من شهر.
 
وحسب تقرير الصحيفة الإسبانية، فمع وجود مارسيلو على أرض الملعب، بالإضافة إلى التعادل الأخير، تكبد ريال مدريد أربع هزائم، وحقق انتصارين فقط.
المصدر: روسيا اليوم
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