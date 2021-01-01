هكذا استقبل نجوم الرياضة العام الجديد.. رونالدو وسواريز مع العائلة! (صورة)





وغصت حسابات نجوم كرة القدم والرياضة العالمية على مواقع التواصل الاجتماعي بصور عائلاتهم احتفالاً بالعام الجديد، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وتم تصوير البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم "يوفنتوس" الإيطالي يبتسم إلى جانب صديقته جورجينا رودريغيز وأطفالهما الأربعة، والكثير من البالونات في الخلفية وهم يحتفلون بمعزل عن الآخرين. استمتع نجوم عالم الرياضة بالاحتفالات في المنازل مع أحبائهم حيث تستمر جائحة فيروس "كورونا" في تقييد احتفالات الكثيرين لهذا العام 2021.وغصت حسابات نجوم كرة القدم والرياضة العالمية على مواقع التواصل الاجتماعي بصور عائلاتهم احتفالاً بالعام الجديد، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وتم تصوير البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم "يوفنتوس" الإيطالي يبتسم إلى جانب صديقته جورجينا رودريغيز وأطفالهما الأربعة، والكثير من البالونات في الخلفية وهم يحتفلون بمعزل عن الآخرين.

فيما يقضي كابتن "ليفربول" الإنكليزي جوردان هندرسون أمسية أكثر هدوءاً بتناول وجبة منزلية وبيرة خالية من الكحول، وكتب لاعب خط الوسط الإنكليزي: "وجبة ليلة رأس السنة... المرة الوحيدة التي أطهي الطعام فيها سنة جديدة سعيدة لكم جميعاً".

وبدا الأورغوياني لويس سواريز مهاجم "أتليتيكو مدريد" الإسباني مليئاً بالبهجة أثناء التقاطه لبعض الصور الاحتفالية مع أسرته بعد عام مضطرب بالنسبة للاعب عقب خروجه الفوضوي من "برشلونة" اإسباني.

وعلق على صورته: "2020 يغادر، عام صعب على الجميع. في العام الذي عانينا فيه من جائحة عالمية، لكن على الرغم من كل شيء، دعونا ننظر إلى المستقبل ونكون إيجابيين. في عام 2021، أتمنى لكم جميعا صحة جيدة وعاما جديدا سعيدا!".





وأبقى الكولومبي جيمس رودريغيز لاعب خط وسط "إيفرتون" الإنكليزي الأمر غير رسمي بقميص أسود وسروال جينز ممزق بينما ابتسم أمام بالونات 2021 مع ابنه صامويل البالغ من العمر عاماً واحداً. وأبقى الكولومبي جيمس رودريغيز لاعب خط وسط "إيفرتون" الإنكليزي الأمر غير رسمي بقميص أسود وسروال جينز ممزق بينما ابتسم أمام بالونات 2021 مع ابنه صامويل البالغ من العمر عاماً واحداً.

ونشر الجامايكي يوسين بولت الحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية وأسرع رجل على قيد الحياة صورة مع الأصدقاء والعائلة وظهرت معه صديقته كيسي وهي حامل بطفلهما الثاني.

وأبقى أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق "يوفنتوس" الإيطالي، الأمر أنيقاً، حيث رفع إبهامه لأعلى والتقط صورة أمام شجرة الميلاد متمنياً السعادة للجميع بالعام الجديد.