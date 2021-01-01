الدوري الإسباني.. "سوسييداد" يحسم ديربي الباسك أمام "بيلباو"

حسم نادي "ريال سوسييداد" ديربي إقليم الباسك الإسباني لمصلحته، بتغلبه على مضيفه وغريمه التقليدي "أتلتيك بيلباو" بهدف بدون رد في المباراة التي جمعتهما، أمس الخميس، ضمن الجولة الـ16 من "الليغا".

ويدين "ريال سوسييداد" بالفضل في الفوز للاعبه كريستيان بورتو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة من عمرالمباراة.