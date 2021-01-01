الدوري الإسباني.. "سوسييداد" يحسم ديربي الباسك أمام "بيلباو"

حسم نادي "ريال سوسييداد" ديربي إقليم الباسك الإسباني لمصلحته، بتغلبه على مضيفه وغريمه التقليدي "أتلتيك بيلباو" بهدف بدون رد في المباراة التي جمعتهما، أمس الخميس، ضمن الجولة الـ16 من "الليغا".
ويدين "ريال سوسييداد" بالفضل في الفوز للاعبه كريستيان بورتو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة من عمرالمباراة.
وبعد بداية قوية تصدر فيها الدوري، تراجعت نتائج "سوسييداد" مع 3 تعادلات و3 هزائم في مبارياته الـ6 الأخيرة في "الليغا"، ليستعيد أمس نغمة الانتصارات.
ورفع "ريال سوسييداد" رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط خلف الوصيف "ريال مدريد" و6 نقاط خلف المتصدر "أتلتيكو مدريد".
في المقابل، توقف رصيد "أتلتيك بيلباو" عند 18 نقطة في المركز الـ12 على جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني.