الدوري الإماراتي.. "الجزيرة" يسقط في فخّ التعادل أمام "العين"! (فيديو)

فشل نادي "الجزيرة" بالالتحاق مجدّداً بنادي "الشارقة" في صدارة الدوري الإماراتي لكرة القدم (دوري الخليج العربي)، بعدما سقط في فخّ التعادل 2-2 أمام نادي "العين"، في المباراة المثيرة التي أقيمت بينهما، أمس الخميس، في قمة الجولة 12 من الدوري.

وفي المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد في العين، قدّم الفريق البنفسجي هدية ثمينة لحامل اللقب "الشارقة"، الذي ابتعد بالصدارة.



وارتفع رصيد "الجزيرة" لـ27 نقطة في وصافة الترتيب، بفارق نقطتين خلف "الشارقة"، بينما وصل رصيد "العين" لـ20 نقطة في المركز الخامس.



وتقدم "العين" صاحب الأرض بثنائية حملت توقيع اللاعب البرازيلي كايو كانيدو في الدقيقتين 23 و37 من عمر المباراة.



لكن "الجزيرة" قلص الفارق ثم تعادل سريعا خلال 3 دقائق فقط، بواسطة الثنائي برونو وخلفان مبارك في الدقيقتين 61 و63.



وشهدت المباراة حالة طرد من نصيب نادر يحيى في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليضطر "العين" لخوض أكثر من نصف اللقاء بـ10 لاعبين.