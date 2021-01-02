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رياضة
رغم تفشي كورونا.. كلوب: "لا تتخذوا هذا القرار"
Lebanon 24
02-01-2021
|
15:00
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دعا الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول رابطة الدوري الممتاز إلى عدم تعليق المنافسات لاحتواء انتشار فيروس كورونا، قائلاً إن الإجراءات الصحية المتبعة حالياً "تضمن حماية البطولة".
وكان مدرب وست بروميتش ألبيون، سام ألاردايس، طالب في وقت سابق بإيقاف الدوري مؤقتا بعد الكشف عن ارتفاع الحالات الإيجابية لأرقام قياسية في أسبوع.
وبسبب هذه الزيادة الكبيرة تأجلت مباراة إيفرتون مع مانشستر سيتي، الاثنين، وأيضا مباراة توتنهام على ملعبه أمام فولهام قبل يومين.
وقال كلوب إنه سيتفهم قرار إيقاف البطولة إذا دعت الضرورة لذلك، لكنه أكد على أهمية الدور الذي قد تلعبه كرة القدم في هذا التوقيت الصعب للجميع.
وأبلغ الصحفيين قبل مواجهة ساوثمبتون، الاثنين: "أتفهم وجود مخاوف لكننا نبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على سلامة اللاعبين وأعتقد أن البطولة يمكن أن تستمر في الوضع الحالي.
وتابع: "الناس ترغب في مشاهدة المباريات والفرق تتبع إجراءات العزل والحماية المطلوبة وتتدرب في أماكن خاصة بها ولذلك أطالب باستمرار البطولة. لكني لست متخصصا وأحترم أي قرارات ستصدر في الأسابيع المقبلة".
المصدر: سكاي نيوز
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