من بايرن ميونيخ إلى ريال مدريد.. صفقة "اللاعب النظيف" تقترب

بات ريال مدريد بطل الدوري الإسباني قريبا من ضم نجم بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب النمسا دافيد ألابا في تموز المقبل، حسبما كشفت تقارير صحفية إسبانية.





وذكرت صحيفة "ماركا" الرياضية أن بايرن ميونيخ منح مدافعه الضوء الأخضر للتفاوض مع أندية اخرى، مع تبقي 6 أشهر فقط على نهاية عقد اللاعب مع ناديه.

ووصلت مفاوضات التجديد بين بطل أوروبا وألابا (28 عاما) إلى طريق مسدود، بعدما طالب اللاعب براتب أسبوعي يصل إلى 200 ألف يورو.

وحسب "ماركا"، فإن النادي الملكي عرض على ألابا راتبا سنويا بقيمة 10 ملايين يورو، في عقد يمتد إلى 4 مواسم.



وذكرت الصحيفة واسعة الانتشار أن المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان يبارك الصفقة، حيث يعتبر ألابا لاعبا مميزا نظرا لقدرته على اللعب في عدة مراكز، منها قلب الدفاع والطرف الأيسر ووسط الملعب.

وحسب موقع "ترانسفيرماركت" المتخصص في تقييم اللاعبين، فإن القيمة السوقية لألابا تصل إلى 65 مليون يورو، لكنه سيرحل مجانا على الأغلب مع نهاية عقده في النادي البافاري.



ورغم كونه مدافعا في الأساس، لم يتعرض ألابا للطرد طوال مسيرته وتلقى فقط 17 بطاقة صفراء، مما يجعله أحدث أكثر اللاعبين "نظافة" في أوروبا.



وخاض الدولي النمساوي 404 مباريات مع بايرن، سجل خلالها 39 هدفا وصنع 49 منذ انتقاله إلى العملاق الألماني في 2010، وساهم في تتويج فريقه بلقب الدوري الألماني 9 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرتين آخرهما الصيف الماضي.