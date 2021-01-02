رياضة

هل ينضم راموس إلى توتنهام؟

Lebanon 24
02-01-2021 | 21:00
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كشف تقرير لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية عن حقيقة انتقال سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويدخل راموس في العام الأخير من عقده مع الملكي، وسط أنباء حول الوصول إلى اتفاق بين الطرفين من أجل التوقيع على عقد جديد لمدة عامين بنفس راتبه الحالي، لكن لم يصدر أي شيء رسمي حتى الآن.

وكانت تقارير صحفية زعمت أن جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، يسعى وراء ضم راموس الذي قضى 15 عاما في مدريد مجانا.
 
ووفقا للشبكة الإسبانية، فإن المدافع البالغ 34 عاما ليس لديه أي نية للعمل مع مورينيو مرة أخرى، ويرفض تماما الذهاب إلى توتنهام، حيث أن علاقتهما في ريال مدريد انتهت بشكل سيئ، بعدما سبق ولعب تحت قيادة المدرب البرتغالي في الفترة بين 2010 و2013.

وذكرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن راموس يطلب تجديد عقده لموسمين، لكن إدارة النادي الأبيض برئاسة فلورنتينو بيريز، ترفض الأمر، وفق قواعد النادي، التي تؤكد أن التجديد للاعبين الأكبر من 30 عاما، يكون لمدة موسم واحد فقط.
المصدر: روسيا اليوم
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