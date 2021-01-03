"سان جيرمان" يعلن تعاقده مع مدرّب جديد.. من هو؟!





وجاء في بيان النادي الباريسي: "يسر "باريس سان جيرمان" إعلان ماوريسيو بوكيتينو مدرباً جديداً للفريق الأول".



وأضاف البيان: "وقع المدرب الأرجنتيني عقدا حتى 30 حزيران 2022، مع خيار التمديد لعام إضافي". أعلن نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي في بيان رسمي، أمس السبت، تعاقده مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو خلفاً للمدرب الألماني المقال توماس توخيل.وجاء في بيان النادي الباريسي: "يسر "باريس سان جيرمان" إعلان ماوريسيو بوكيتينو مدرباً جديداً للفريق الأول".وأضاف البيان: "وقع المدرب الأرجنتيني عقدا حتى 30 حزيران 2022، مع خيار التمديد لعام إضافي".

يسرّ باريس سان جيرمان إعلان ماوريسيو بوكيتينو مدربًا جديدًا للفريق الأول.



ووقع المدرب الأرجنتيني عقدا حتى 30 يونيو 2022، بالإضافة إلى سنة اختيارية، مع النادي من العاصمة. pic.twitter.com/uHXu72QBnD — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) January 2, 2021

ولعب بوكيتينو، مدرب "توتنهام هوتسبير" السابق، في صفوف "باريس سان جيرمان" 95 مباراة بين عامي 2001 و2003 سجل خلالها 6 أهداف، بصفته قلب دفاع وقائداً للفريق.



ولم يرتبط المدرب الأرجنتيني البالغ عمره 48 عاماً، بأي فريق منذ إقالته من تدريب "توتنهام" نهاية العام 2019.