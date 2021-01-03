رياضة

"سان جيرمان" يعلن تعاقده مع مدرّب جديد.. من هو؟!

Lebanon 24
03-01-2021 | 18:00
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أعلن نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي في بيان رسمي، أمس السبت، تعاقده مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو خلفاً للمدرب الألماني المقال توماس توخيل.

وجاء في بيان النادي الباريسي: "يسر "باريس سان جيرمان" إعلان ماوريسيو بوكيتينو مدرباً جديداً للفريق الأول".

وأضاف البيان: "وقع المدرب الأرجنتيني عقدا حتى 30 حزيران 2022، مع خيار التمديد لعام إضافي".
 
 
ولعب بوكيتينو، مدرب "توتنهام هوتسبير" السابق، في صفوف "باريس سان جيرمان" 95 مباراة بين عامي 2001 و2003 سجل خلالها 6 أهداف، بصفته قلب دفاع وقائداً للفريق.

ولم يرتبط المدرب الأرجنتيني البالغ عمره 48 عاماً، بأي فريق منذ إقالته من تدريب "توتنهام" نهاية العام 2019.
 
 
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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