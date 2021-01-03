"سان جيرمان" يعلن تعاقده مع مدرّب جديد.. من هو؟!

يسرّ باريس سان جيرمان إعلان ماوريسيو بوكيتينو مدربًا جديدًا للفريق الأول.
ووقع المدرب الأرجنتيني عقدا حتى 30 يونيو 2022، بالإضافة إلى سنة اختيارية، مع النادي من العاصمة. pic.twitter.com/uHXu72QBnD
— نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) January 2, 2021
يسرّ باريس سان جيرمان إعلان ماوريسيو بوكيتينو مدربًا جديدًا للفريق الأول.
ووقع المدرب الأرجنتيني عقدا حتى 30 يونيو 2022، بالإضافة إلى سنة اختيارية، مع النادي من العاصمة. pic.twitter.com/uHXu72QBnD
مرحباً، ماوريسيو بوتشيتينو! 👋 pic.twitter.com/vN9oMs9h9L
— نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) January 2, 2021
مرحباً، ماوريسيو بوتشيتينو! 👋 pic.twitter.com/vN9oMs9h9L