رياضة

"توتنهام" يتخطّى "ليدز" بثلاثية في الدوري الإنكليزي

Lebanon 24
03-01-2021 | 09:00
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تغلب نادي "توتنهام هوتسبير" على ضيفه "ليدز يونايتد" بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وتناوب على تسجيل ثلاثية توتنهام، هاري كين من ركلة جزاء والكوري الجنوبي هيونغ مين سون والبلجيكي توبي الديرفيرلد في الدقائق 29 و43 و50 على الترتيب.
 
وأنهى "توتنهام" المباراة بـ10 لاعبين عقب طرد مدافعه الإيرلندي مات دوهيرتي في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

وهذا الفوز الأول لـ"توتنهام" بعد تعادلين وخسارتين وتحديداً منذ تغلبه على جاره اللندني "أرسنال" بهدفين نظيفين في 6 من كانون الأول الماضي.

ورفع "توتنهام" رصيده إلى 29 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث، فيما توقف رصيد "ليدز" عند 23 نقطة في المركز الـ11 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".
المصدر: روسيا اليوم
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