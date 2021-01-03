رياضة

"الأنصار" يعتلي صدارة الدوري موقتاً.. وتعادلان لـ"العهد" و"شباب البرج" (فيديو)

Lebanon 24
03-01-2021 | 06:00
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اعتلى نادي "الأنصار" موقتاً صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بفوزه على "الأخاء الأهلي عاليه" بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس السبت، ضمن الجولة الـ 11 من البطولة والتي تعدّ الأخيرة في مرحلة الذهاب قبل الانتقال إلى مرحلة الإياب (السداسية).

وسجل لـ"الأنصار" حسن شعيتو "موني" في الدقيقة 22 بكرة رأسية ارتدت من يدي الحارس شاكر وهبي الى داخل مرماه، إثر رفعة متقنة من حسن معتوق.
 
 
وأضاف اللاعب نفسه الإصابة الثانية في الدقيقة 67 محولاً إلى المقص الأيسر للمرمى كرة ارتدت من الحارس وهبي الذي تصدى لتسديدة حسن معتوق اثر تمريرة من نادر مطر.
 

ورفع "الأنصار" رصيده الى 27 نقطة من 9 انتصارات وخسارتين، فيما احتفظ "الأخاء الأهلي" بالمركز الرابع برصيد 19 نقطة.
 
 



وعلى ملعب أمين عبد النور البلدي في بحمدون، تعادل "العهد" حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة وصاحب المركز الخامس مع "طرابلس" سلباً 0-0.


وعلى ملعب صيدا البلدي، تعادل "شباب البرج" و"التضامن صور" وصيف القاع بنتيجة1-1. وسجّل لـ"شباب البرج" عدنان ملحم، ولـ"التضامن صور" الذي تقدم إلى المركز العاشر موقتاً عدنان سلوم.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

رياضة

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