الدوري الإسباني.. "الريال" يتصدّر موقتاً بثنائية على "سيلتا فيغو"

حقّق "ريال مدريد" فوزاً مهماً منحه صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بشكلٍ موقّت على ضيفه "سيلتا فيغو" بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس السبت، في إطار المرحلة 17 من "الليغا".

وسجّل لـ"الريال" كلّ من لوكاس فاسكيز في الدقيقة السادسة، وأضاف زميله ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 53، ليستعيد "الريال" نغمة الانتصارات بعد التعادل الأخير في الدوري أمام "إلتشي" 1-1.

وبذلك رفع "الريال" رصيده إلى 36 نقطة ليتصدّر جدول الترتيب موقتاً بانتظار مباراة "أتلتيكو مدريد" صاحب الـ35 نقطة أمام "ألافيس" اليوم، فيما تجمّد رصيد "سيلتا فيغو" عند 23 نقطة في المركز الثامن.







