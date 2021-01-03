رياضة

استقالة رضا عنتر من تدريب "العهد": رح تبقوا بالقلب.. وسامحونا!

Lebanon 24
03-01-2021 | 08:03
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تحدّثت أنباء غير رسمية عن استقالة قائد منتخب لبنان السابق ومدرّب نادي "العهد" الحالي، رضا عنتر، من منصبه وذلك مبارة بعد تعادل فريقه مع "طرابلس" 0-0، أمس السبت، ضمن الجولة 11 من الدوري اللبناني لكرة القدم.
 
وكشف خبر الإستقالة أحد مشجّعي "العهد" المعروفين بقربهم من عنتر، ويدعى عباس مرمر عبر حسابه على "فيسبوك" حيث كتب: "لأول مرة رح إسمح لحالي إحكي بإسم الكابتن رضا عنتر وهيدا شرف كبير إلي ورح أعلن عن لسانو إستقالته من نادي العهد". 
 
وأضاف أنّ عنتر طلب منه نقل هذه الكلمات عن لسانه: "شرف كبير إلي أخدت فرصة بتدريب نادي "العهد" وبتشكر الجميع على الثقة يلي أخذتها من هالنادي من رئيس وأمين سر وإدارة ولاعبين وجمهور.. وبعتذر لإنو ما قدرت حقق بطولة معكم بس الظروف كانت صعبة ورح تبقوا بالقلب وسامحونا". 
 
 
وحتّى الساعة لم يصدر أي تعليق رسمي من النادي أو على لسان عنتر مباشرة، والذي غادر لبنان بعد مباراة "طرابلس" في رحلة كانت مقرّرة مسبقاً، بحسب ما أشارت أوساط رياضية متابعة. 
 
ويحتلّ "العهد" المركز الخامس في الدوري برصيد 17 نقطة من 4 انتصارات وخسارتَيْن و5 تعادلات، حيث ضمن الانتقال إلى الدورة السداسية لتحديد بطل الدوري. 
 
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